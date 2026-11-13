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नाशिक रोड : मोफत पाणी टँकर सेवेचा शुभारंभप्रसंगी राष्ट्रीय हिंदू परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रवीणभाई तोगडिया, नगरसेवक कैलास मुदलियार, नितीन चिडे, विशाल कुलथे आदी
नाशिक रोडमध्ये मोफत टँकर सेवा सुरू
डॉ. तोगडिया यांच्या हस्ते उपक्रमाचा शुभारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक रोड, ता. १३ : पाणीटंचाईच्या काळात नाशिकरोड परिसरातील नागरिकांची पाण्यासाठी होणारी गैरसोय दूर व्हावी, या उद्देशाने नगरसेवक तथा शिक्षण समितीचे सदस्य कैलास मुदलियार यांच्या पुढाकारातून मोफत पाणी टँकर सेवा सुरू करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगडिया यांच्या हस्ते या सामाजिक उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला.
बालाजी सोशल फाउंडेशनच्या माध्यमातून हा उपक्रम राबविण्यात येत असून, प्रभागातील नागरिकांना पाणीटंचाईच्या काळात विनामूल्य पाणी उपलब्ध करून देण्याचा यामागील उद्देश आहे. पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेसाठी नागरिकांची होणारी धावपळ कमी करण्याबरोबरच गरजू कुटुंबांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे.
या वेळी नगरसेवक कैलास मुदलियार, शिवसेना नेते विजय करंजकर, गोपाल लाल, विशाल कुलथे, रणजितसिंग आनंद, मोहन चौहान, नितीन चिडे, विनय उपाध्याय, लकी ढोकणे आदी उपस्थित होते. डॉ. तोगडिया यांचे कैलास मुदलियार व पदाधिकाऱ्यांनी शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.
पाणीटंचाईच्या संभाव्य परिस्थितीचा विचार करून नागरिकांच्या गरजेला प्राधान्य देत सुरू केलेल्या या उपक्रमाचे परिसरातील नागरिकांनी स्वागत केले. शुभारंभप्रसंगी पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.