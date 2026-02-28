नाशिक

EMRS Girls Cricket Camp : आदिवासी कन्या गाजविणार क्रिकेटचे मैदान; गडचिरोलीत ३५ विद्यार्थिनींसाठी खास क्रिकेट शिबिर

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: आदिवासी विकास विभागातर्फे एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल स्कूल्सच्या ३५ विद्यार्थिनींसाठी गडचिरोलीमध्ये ९ दिवसांच्या क्रिकेट प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

