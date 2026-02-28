EMRS Girls Cricket Camp : आदिवासी कन्या गाजविणार क्रिकेटचे मैदान; गडचिरोलीत ३५ विद्यार्थिनींसाठी खास क्रिकेट शिबिर

नाशिक: आदिवासी विकास विभागातर्फे एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल स्कूल्सच्या ३५ विद्यार्थिनींसाठी गडचिरोलीमध्ये ९ दिवसांच्या क्रिकेट प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. .आदिवासी विकास आयुक्त तथा महाराष्ट्र ट्रायबल पब्लिक स्कूल सोसायटी (नाशिक) च्या सदस्य सचिव लीना बनसोड यांच्या संकल्पनेतून गडचिरोली जिल्ह्यात ‘ईएमआरएस’ गर्ल्स क्रिकेट टीम स्थापन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाला प्रकल्प अधिकारी अरुण एम. यांचे मार्गदर्शन लाभत आहे. .शिबिराचे उद्घाटन गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भोयर, नितीन पाटील, प्राचार्य परशुराम वांगदरे, धर्मेंद्र ठाकूर, मुख्याध्यापिका वंदना महल्ले आदी उपस्थित होते..दरम्यान, क्रिकेट प्रशिक्षण शिबिरामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील ७ एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल स्कूल्सच्या प्रत्येकी ५ विद्यार्थिनींनी सहभागी झाल्या आहेत. या शिबिरामुळे आदिवासी विद्यार्थिनींना क्रिकेट क्षेत्रात आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. भविष्यात जिल्हास्तर, राज्यस्तरावर आणि पुढे राष्ट्रीय स्तरावरही ‘ईएमआरएस’ गर्ल्स क्रिकेट टीम चमकदार कामगिरी करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे..Indian Women Cricket: महिला संघावर दुसऱ्या पराभवाची नामुष्की; भारताची निराशा, ऑस्ट्रेलियन संघाची मालिकेत आघाडी.मूलभूत कौशल्यांचा सरावनऊ दिवसांच्या प्रशिक्षण शिबिरामध्ये विद्यार्थिनींकडून क्रिकेटच्या मूलभूत कौशल्यांचा (बेसिक स्किल्स) सराव करून घेतला जात आहे. प्रशिक्षक आणि क्रीडा शिक्षिका ह्या फलंदाजी, गोलंदाजी, क्षेत्ररक्षण यासारख्या तांत्रिक बाबींवर विशेष भर देत आहेत. शिबिरामध्ये विद्यार्थिनींचा उस्फूर्त प्रतिसाद लाभत असून, त्या क्रिकेटचा आनंद लुटत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.