Nashik News : नाशिकमध्ये ३९१ गणेश मंडळांना पोलिसांची परवानगी; महापालिकेकडून ४५५ मंडळांना ग्रीन सिग्नल

नाशिक: लाडक्या गणरायाचे स्वागत अवघ्या काही तासांवर आलेले असताना, शहरातील गणेश मंडळांकडून परवानग्यासाठी लगबग गणेश चतुर्थीपर्यंत सुरूच होती. मंगळवारी (ता.२६) सायंकाळपर्यंत शहर पोलिस आयुक्तालयाकडून शहरातील ३९१ तर महापालिका प्रशासनाकडून ७०८ पैकी ४५५ सार्वजनिक गणेश मंडळांना परवानग्या देण्यात आलेल्या आहेत. यात बुधवारपर्यंत (ता. २७) वाढ होण्याची शक्यता आहे. गतवर्षी शहरात सुमारे साडेसातशे सार्वजनिक गणेश मंडळांनी 'श्रीं'ची प्रतिष्ठापना करण्यात आली होती. .पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या आदेशान्वये दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सार्वजनिक गणेश मंडळांसाठी 'एक खिडकी' योजनेंतर्गत ऑनलाइन परवानगी प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. त्यासाठी गणेश मंडळांनी पोलिस आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर जाऊन परवानगीसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रांसह पाठपुरावा केला. त्यानुसार परिमंडळ एकमध्ये २९६ तर परिमंडळ दोनमध्ये ९५ गणेश मंडळांना पोलिस आयुक्तालयातर्फे परवानगी देण्यात आली आहे. सदरची प्रक्रिया परिमंडळ उपायुक्तांच्या कार्यालयातून देण्यात आल्या आहेत..शहरातील गणेश मंडळांनी परवानगीसाठी महापालिका आणि पोलिस आयुक्तालयाकडून महिनाभरापूर्वीपासूनच पाठपुरावा केलेला होता. त्यामुळे मंडळांनी मंडप उभारणी सुरू केली होती. अवघ्या काही तासांवर श्री गणरायाचे आगमन आलेले असताना मंडळांची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. त्यातच पावसाची संततधार सुरू असल्याने मंडळ उभारणीला अडथळा येत असला तरी कार्यकर्त्यांकडून जय्यत तयारी सुरू आहे..२५३ मंडळांना परवानगी बाकीमहापालिकेच्यावतीने गणेश मंडळांना परवानगी देण्यासाठी एक खिडकी योजना राबविली जात आहे. या माध्यमातून मंडप धोरणाची कडेकोट अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न आहे. त्यासाठी सहाही विभागीय कार्यालयांमध्ये एक खिडकी योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मंडळांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया राबविली. महापालिकेच्या वतीने मंडप शुल्क रद्द करण्यात आले आहे तर अद्यापपर्यंत जाहिरात कर रद्द करण्यात आलेला नाही. .Ganesh Festival 2025 : सुरक्षेसाठी तीन हजार पोलिस सज्ज; गणेशोत्सव कालावधीसाठी आयुक्तालयातर्फे नियोजन.महापालिका आयुक्तांनी मंडप शुल्क माफीची घोषणा केली. मात्र, जाहिरात कर माफी देण्यास साफ नकार दिला आहे. दरम्यान महापालिकेकडे ७०८ मंडळांचे अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी ४५५ मंडळांना परवानगी दिली गेली. उर्वरित २५३ मंडळांना बुधवार (ता.२७) दुपारपर्यंत परवानगी दिली जाणार असल्याची माहिती उपायुक्त सुवर्णा दखणे यांनी दिली.