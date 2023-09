Ganesh Visarjan 2023: अमेरिकेतील डेट्रॉईट शहरात मराठीजनांचा गणरायाला निरोप

By

Ganesh Visarjan 2023 : अमेरिकेतील डेट्रॉईट मराठी मंडळाच्या सभासदांनी यंदाचा गणेशोत्सव विविध उपक्रमांनी हर्षोल्हासात साजरा केला. घरांमधून विधीवत गणेशाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली होती.

पर्यावरणपूरक सजावटीसह सवाद्य आरती, अथर्वशीर्ष पठण करण्यात आले. भारतातील विविध भागांतून आलेल्या मित्रमंडळींनी अस्सल महाराष्ट्रीयन महाप्रसादाचा आस्वाद घेतला. भक्तिगीतांचे सादरीकरण झाले.

हार्मोनिअम, तबला, ढोलक, टाळाची त्यासाठी साथ राहिली. ‘शिलेदार' या मराठी मंडळाच्या ढोलपथकाने विविध ठिकाणी ढोलवादनाद्वारे गणरायाला मानवंदना दिली. नाशिकचा तरुण अभियंता प्रणव औंधकर आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी ढोलवादन केले.

अनंत चतुर्दशीला मिशीगन विद्यापीठातील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या गणेशमूर्तीचे कृत्रिम तलावात विधीपूर्वक विसर्जन करण्यात आले.

ऋतुजा कांबळे, सुरेखा पाटील, संतोष पाटील, हृषीकेश पोतदार, सुरेखा पोकळे, प्रांजली आढाव, सई पोतदार, सारंग विसापुरे, हरेन दोडके, जाई दोडके, साईनाथ जाधव, गौरांग मोदी, एस. उज्ज्वल, सुधीर कोठावदे, वेद आदींचा त्यात सहभाग राहिला.