Nashik Ganesh Visarjan : गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या नंबरचा तिढा कायम; मंडळांमध्ये एकमत नाही, निर्णय आता आयुक्तांकडे

जुने नाशिक: गणेश विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या मंडळांच्या नंबरचा असलेला गोंधळ सुटता सुटत नाही. आतापर्यंत तीन ते चार बैठका होऊनही त्यावर तोडगा निघालेला नाही. रविवारी (ता.३१) सायंकाळी झालेल्या बैठकीतही मंडळाचे एकमत न होता काही प्रमाणात वाद झाल्याचे बघायला मिळाले..पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत यांच्या उपस्थितीत भद्रकाली पोलिस ठाणे येथे गणेश मंडळांची समन्वय बैठक झाली. मंडळांनी गणेश विसर्जनासाठी वेळ वाढवून देण्यात यावा. शेवटचा गणपती विसर्जन होत नाही तोपर्यंत मिरवणूक सुरू ठेवावी. चिट्टी पद्धतीने नंबर देण्यात यावे. मिरवणूक मार्गात येणारे अडथळे दूर करण्यात यावे. अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या. .पोलिसांनीही यासंदर्भात विविध प्रकारच्या २४ प्रकारच्या सूचना मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. त्यांचे पालन करत उत्साहात मिरवणूक काढण्यात यावी असे सांगण्यात आले. मिरवणुकीसाठी बारा वाजेचा वेळ देण्यात आला आहे. ध्वनी मर्यादेचे पालन करावे. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. अशा विविध सूचनांचे मार्गदर्शन पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत यांनी मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना केले..यावेळी सहाय्यक पोलिस आयुक्त नितीन जाधव, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राकेश चौधरी, गजेंद्र पाटील, महापालिका विभागीय अधिकारी राजाराम जाधव यांच्यासह गणेशोत्सव महामंडळाचे अध्यक्ष समीर शेटे, विनायक पांडे, संदीप डहाके, कैलास देशमुख आदी उपस्थित होते..चेंडू पोलिस आयुक्तांकडेरविवारी झालेल्या बैठकीतही नंबर संदर्भात चर्चा सुरू असताना मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये एकमत न होता काही वेळ वाद निर्माण झाला होता. पोलिसांनी मध्यस्थी करत वाद मिटविला. त्यानंतर श्रीमती राऊत यांनी मंडळांना नंबर देण्यासाठी चिठ्ठी पद्धतीचा अवलंब करायचा किंवा कुठल्या मंडळाला कुठला नंबर द्यायचा. हे मंडळांनी आपसांत ठरवून पोलिसांना सांगावे अशा सूचना केल्या. परंतु गजानन शेलार यांनी याबाबतचा निर्णय पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक घेतील. त्यांनी दिलेला निर्णय आम्हा सर्वांना मान्य राहील असे त्यांनी सर्वानुमते सांगितले. मंडळाच्या हिताचाच निर्णय घेतला जाईल असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले..Gauri Visarjan 2025: उद्या गौरी विसर्जन, जाणून घ्या मुहूर्त अन् कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात .लेझरला बंदीमिरवणुकीत लेझर लायटिंगचा वापर केल्याने काहींना डोळ्यांची इजा झाल्याचे प्रकार घडले आहेत. तसेच आवाज वाढवण्यासाठी प्लाझ्मा सिस्टिमचा वापर केला जातो. त्यामुळे हृदय रोगाचा झटका येण्याची शक्यता आहे. अशा या दोन्हीही सिस्टीमला बंदी असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. कुणी याचा वापर करत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असेही सांगण्यात आले.