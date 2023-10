Nashik Crime : गणेश विसर्जन मिरवणुकीमध्ये डीजे वाजविण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंदी असतानाही गणेश मंडळांनी डीजेचा दणदणाट केला. त्यामुळे सहा मंडळांविरोधात संबंधित पोलीसात गुन्हे दाखल झाले.

तर दुसर्या दिवशी ईद-ए-मिलादच्या जुलूसमध्येही डीजेचा आवाज वाढल्याने दोघांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यता आले आहेत.

दरम्यान सदरील प्रकरणाची चौकशी सहायक पोलीस आयुक्त करीत असून, याप्रकरणात लवकरच पोलिसांकडून डीजेंवर जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. (ganesh visarjan procession DJ will be seized after crime filed Inquiries to Assistant Commissioner also played in julus Nashik Crime)

गणेशोत्सवाच्या विसर्जन मिरवणुकीत डीजे न वाजविण्याचे आवाहन शहर पोलिसांनी केले होते. पोलिसांच्या आवाहनाला गणेश मंडळांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. परंतु प्रत्यक्षात विसर्जन मिरवणुकीतील सहा मंडळांनी डीजे वाजविला.

त्यामुळे याप्रकरणी भद्रकाली पोलिसात पाच तर नाशिकरोड पोलिसात एक असे सहा मंडळांविरोधात मनाई आदेशाचा भंग तसेच, पर्यावरण संरक्षण कायदा व ध्वनीप्रदूषण नियमन व नियंत्रणअन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आले आहेत.

याप्रकरणी पोलिस ठाण्यांकडून या गुन्ह्यांची माहिती सहायक पोलीस आयुक्तांना दिली आहे. त्यानुसार सहायक आयुक्तांकडून चौकशी सुरू करण्यात आलेली असून, लवकरच गुन्हे दाखल करण्यात आलेेल्या डीजेचालकांचे डीजे साहित्य पोलिसांकडून जप्त केले जाणार आहेत. तसेच, ज्या गणेश मंडळांनी डीजे वाजविल्या त्या मंडळांच्या अध्यक्षांवरही कारवाई केली जाणार आहे.

जुलूसमध्ये वाजला डीजे

गणेशविसर्जन मिरवणुकीत डीजे वाजल्यानंतर, दुसर्या दिवशी ईद-ए-मिलादनिमित्ताने काढण्यात आलेल्या जुलूस मिरवणूकीतही डीजेचा दणदणाट झाला.

याप्रकरणी हर्शद अरुण अख्तार (रा. राजविकी अपार्टमेंट, सह्याद्री हॉस्पिटलजवळ, वडाळारोड), डीजेचालक ज्ञानेश्वर गणपत श्रावण (रा. निसाका, निफाड), इरफान अनिस अत्तार (३८, रा. सरगम सोसायटी, मदिना चौक, सारडा सर्कल) डीजेचालक ओंकार सुनील चौरे (रा. सुदर्शन कॉलनी, मखमलाबाद नाका) यांच्याविरोधात भद्रकाली पोलिसात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

"डीजे वाजविल्याप्रकरणी रितसर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात आलेली आहे. यासंदर्भात चौकशी होऊन डीजेही जप्त केले जातील."

- डॉ. सीताराम कोल्हे, सहायक पोलीस आयुक्त, गुन्हेशाखा.