Ganeshotsav 2022 : शहराच्या विविध भागात गणेशमूर्तींचे स्टॉल सजले

जुने नाशिक : गणेशोत्सवानिमित्त द्वारकासह शहराच्या विविध भागात आकर्षक गणेशमूर्तींचे स्टॉल सजले आहे. नागरिकांकडून स्टॉलला भेट देत मूर्तींची बुकिंग केली जात आहे. मंडळाकडून मोठ्या मूर्ती वाहनातून उतरण्यापूर्वीच बुक झाल्याची माहिती विक्रेत्यांकडून देण्यात आली. (Ganeshotsav 2022 Stall decoration with Ganesha idols in various parts of city Nashik Latest marathi news)

दोन वर्षानंतर यंदा गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात निर्बंधमुक्त साजरा होणार आहे. नागरिकांसह सार्वजनिक मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.

गणेशमूर्ती विक्रेत्यांत उत्साह दिसून येत आहे. अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या गणेशोत्सवानिमित्त द्वारका, पंचवटी, दहिपूल यासह शहराच्या विविध भागात आकर्षक गणेश मूर्तींचे स्टॉल सजले आहे. एक फुटापासून ते साडेनऊ फुटापर्यंतची गणेशमूर्ती बाजारात विक्रीस आल्या आहे.

गेल्या तीन वर्षापासून केवळ चार फुटापर्यंत गणेशमूर्ती स्थापनेची परवानगी सरकारतर्फे देण्यात आली होती. यंदा मूर्तीच्या उंचीवरील निर्बंध उठवण्यात आल्याने सुमारे साडेनऊ फुटापर्यंत मूर्ती बाजारात विक्री होत आहे. द्वारका परिसरातील स्टॉलवर मोठ्या मूर्ती विक्रीस आल्यानंतर वाहनातून स्टॉलमध्ये उतरण्यापूर्वी मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची बुकिंग केल्याची माहिती विक्रेत्यांनी दिली.

कोरोना प्रादुर्भावामुळे ग्रामीण भागातील मंडळ आणि नागरिकांकडून मूर्तींची खरेदी झाली नव्हती. या वर्षी ग्रामीण भागातूनदेखील मोठ्या प्रमाणावर मागणी आली. अनेक मंडळींनी मोठ्या मूर्ती बुकदेखील केल्या आहे. विविध प्रकारच्या आकाराच्या आकर्षक मुर्ती नागरिकांना आकर्षित करत आहे. लालबागचा राजा आणि दगडूशेठ हलवाई मूर्तींना जास्त मागणी आहे.

हेही वाचा: Nashik : औरंगाबाद नाका ते तपोवन चौफुली रस्त्यावर वाहतूक कोंडी

असे जरी असले तरी फेटाधारी रत्नजडित मूर्तीचीही या वेळी नागरिकांमध्ये क्रेझ दिसून येत आहे. विक्रीस आलेल्या मूर्तींपैकी बहुतांशी मूर्ती फेटाधारी आणि आकर्षक रत्नजडित आहे. सर्वत्र चैतन्याचे वातावरण असल्याने मूर्तीच्या खरेदीसाठी नागरिकांचा प्रतिसाददेखील वाढला आहे.

आतापर्यंत ७० टक्के मूर्ती बुक झाल्या आहे. ५०० पासून ते ३५ हजारांपर्यंत मूर्तीचे दर आहे. मूर्ती तयार करण्याच्या काळात पीओपी बंदी आणि महापालिकेकडून नोटीस बजावण्यात आल्याने मूर्तिकारांकडून प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती कमी प्रमाणात तयार केल्या आहे. त्यामुळे बाजारात आवक ४० टक्क्यांनी घटली आहे. शेवटच्या दिवसांमध्ये मागणी वाढवून दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

"कोरोना प्रादुर्भावामुळे गेल्या दोन वर्षात झालेले नुकसान यंदाच्या गणेशोत्सवानिमित्त भरून निघण्याची शक्यता आहे. नागरिकांचा मूर्ती खरेदीस चांगला प्रतिसाद आहे. फेटेधारी गणेशमूर्तींची यंदा चांगली क्रेझ आहे." - मनोज चौधरी, विक्रेता

हेही वाचा: घोटभर पाण्यासाठी घोटीकरांची वणवण; नियमित पाण्यासाठी आणखी 6 महिने थांबा