Ganeshotsav 2023 : दहा दिवसात गणरायाच्या प्रेमात न्हाऊन निघालेले भाविक, लहान बालके विसर्जनाच्या वेळी रडताना आपण बघितले आहेत. मात्र गणरायाचा लळा लागल्याने भावुक झालेली अडीच वर्षाची श्वान ज्यूली वडाळा परिसरात चर्चेचा विषय ठरली आहे.

विठ्ठल मंदिराजवळ असलेल्या खोडे मळा भागात सामाजिक कार्यकर्ते आणि बांधकाम व्यावसायिक सुनील माधव खोडे राहतात.

पत्नी संगीता, मुले आनंद आणि ओम या सर्वांनी गणेशाची नेहमीप्रमाणे स्थापना केली.

प्रत्येक बाबतीत त्यांची पाळीव श्वान ज्यूलीदेखील आसपास असायची. त्यामुळे गणेशाची सजावट, आगमन हे सर्व ती बघत होती. सकाळची आणि सायंकाळच्या आरतीसाठी नित्यनियमाने तीदेखील उपस्थित राहायची.

इतर जसे हातावर प्रसाद घ्यायचे तसे तेदेखील एका पायाचा पंजा वर करून हातावर प्रसाद घ्यायची. आरती झाल्यावर आरतीवरून पुढचे दोघं पायदेखील हातांप्रमाणे फिरवत डोक्याला लावायची. गुरुवारी कुटुंबीयांनी गणेश विसर्जनाची तयारी केली.

गणेशाला मखरातून उचलले आणि विसर्जनासाठी निघाले असता ज्यूलीदेखील सोबत निघाली. सर्वांनी गणेशाचे दर्शन घेतले तिनेदेखील दोन्ही पाय मूर्तीजवळ ठेवून दर्शन घेतले. विसर्जनानंतर सर्व मंडळी घरी परतली.

मात्र सायंकाळपर्यंत ती बाहेरच बसून होती सायंकाळपर्यंत तिने काही खाल्लेदेखील नाही. रात्री ज्या ठिकाणी गणेशाची स्थापना करण्यात आली होती त्या ठिकाणी ती आली आणि तेथेच बसून राहिली.

ज्यूलीच्या गणेशभक्तीची आसपासदेखील चर्चा झाल्याने अनेकांनी आरतीच्या वेळी येथे भेट देत तिची भक्ती बघितली. विसर्जनाच्या वेळी अनेकांनी विशेषतः लहान बालकांनी येथे मोठी गर्दी केली होती.