Ganeshotsav 2023 : लाडक्या गणरायाच्या स्वागतासाठी गणेशभक्तांचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. घराघरांत येत्या मंगळवार (ता. १९)पासून भक्तिभावाने श्रीगणेशाची स्थापना होणार आहे. यामुळे शहरासह तालुक्यातील बाजारपेठांना यात्रेचे स्वरूप आले आहे.

बाप्पांच्या स्वागतासाठी अवघी तरुणाई सज्ज झाली आहे. (Ganeshotsav 2023 Only youth ready to welcome Bappa Crowd of customers to buy items for Aras and Ganesha idols nashik)

गणपतीसाठी आरास करण्यासाठी हव्या असलेल्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी इगतपुरी, घोटी, टाकेद, गोंदे आदी भागांत ग्राहकांची रविवारी (ता. १७) गर्दी झाली होती. शहराच्या विविध भागांत भक्तीचा रंग पाहायला मिळत आहेत.

गावात सजावटीचे साहित्य खरेदीसाठी गर्दी होत आहे. झेंडू व इतर फुलांना मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. सजावटीच्या विविध साहित्याने बाजारपेठ सजली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा सजावट साहित्याच्या किमती काहीअंशी स्थिर असून, खरेदीसाठी गणेशभक्तांची लगबग सुरू आहे.

सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसोबतच घरोघरी बाप्पांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करून हा उत्सव साजरा होतो. गणरायाच्या मूर्तीभोवती व समोर आकर्षक सजावटही गणेश भक्तांकडून करण्यात येते.

गणपतीसाठी आकर्षक रेडिमेड मखर, झालर, पडदे, लायटिंगच्या माळा, कारंजे यासह मूर्तीसाठी फेटा, मुकुट, आसन खड्यांचा वापर करून तयार केलेले हार, अशा विविध सजावटीच्या साहित्यासह पूजेच्या साहित्याने बाजारपेठ सजली आहे. हे साहित्य खरेदी करण्यासाठी गणेशभक्तांची लगबग सुरू आहे.