गंगापूर रोड (जि. नाशिक) : मनी शंकर आय हॉस्पिटलच्या संचालिका डॉ. प्राची वसंत पवार यांच्यावर गिरणारे रोडवरील त्यांच्या गोवर्धन येथील फार्म हाऊस जवळ मंगळवारी (ता.१३) हल्ला झाला. (Gang attack on woman doctor prachi pawar at gangapur road in Nashik Latest Marathi News)

सायंकाळी सात वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली. त्यांना तातडीने सुश्रुत हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आले आहे. आरडा ओरडा झाल्यानंतर परिसरातील नागरिकांनी हल्लेखोरांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. मात्र ते अंधाराचा फायदा घेत पसार झाले. गेल्या आठ दिवसांपूर्वी याच रोडवरील गम्मत जम्मत हॉटेल जवळ अशी एक घटना घडली होती. अशी माहिती येथील नागरिकांनी दिली. प्रदीप कडलग, गोकुळ पाटील यांनी त्यांना तात्काळ दवाखान्यात दाखल केले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

मद्यपान करणाऱ्या टोळक्याला हटकल्यामुळे त्यांच्यावर हा चाकू हल्ला करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. या संबंधी पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

