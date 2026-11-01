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फोटो : ३४२३३,३४
नाशिक : गोदाकाठावरील दर बारा वर्षानी उघडलेले गोदावरी मंदिर. दुसऱ्या छायाचित्रात दर्शनासाठी लागलेली रांग.
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गंगा-गोदावरी मंदिर
बारा वर्षांनंतर खुले
गंगा, गोदावरी आणि गौतम ऋषींच्या मूर्तींचे दर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता.१ : सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त तब्बल बारा वर्षांनंतर रामतीर्थाच्या उत्तरेस असलेले ऐतिहासिक श्री गंगा- गोदावरी मंदिर भाविकांसाठी खुले झाले आहे. शनिवारी (ता.३१) धर्मध्वजारोहणाच्या मुहूर्तावर धार्मिक विधी पार पडल्यानंतर मंदिराचे दरवाजे उघडण्यात आले. सिंहस्थ पर्वाच्या कालावधीत देशभरातून येणाऱ्या भाविकांना या मंदिरातील प्राचीन मूर्तींचे दर्शन घेता येणार आहे.
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गोदावरीच्या धार्मिक माहात्म्याशी जोडलेले हे मंदिर आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरेमुळे विशेष महत्त्वाचे मानले जाते. दगडी बांधकाम असलेल्या या मंदिरात गंगा माता, गोदावरी माता आणि गौतम ऋषी यांच्या मूर्ती विराजमान आहेत. गोदावरीच्या अवतरणाशी संबंधित पौराणिक कथांमुळे या मंदिराला धार्मिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मंदिराला सुमारे सातशे वर्षांची परंपरा आहे. १७७५ मध्ये गोपिकाबाई पेशवे यांनी मंदिरात सभामंडप उभारून दिल्याची ऐतिहासिक नोंद आहे. पूर्वी गौतम ऋषींची मूर्ती उघड्यावर असल्याने ऊन-पावसाचा मारा सहन करावा लागत होता. सभामंडपामुळे मूर्तींचे संरक्षण होण्यास मदत झाली. यंदाच्या सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर मंदिरात रंगरंगोटी, फरश्यांची दुरुस्ती आणि पाणीगळती रोखण्याची कामे करण्यात आली आहेत. बारा वर्षांनंतर मिळणाऱ्या या दर्शनपर्वामुळे रामकुंड परिसरातील धार्मिक वातावरणात भर पडली आहे.
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१६-१ चौकट
कुंभपर्वाशी जोडलेली परंपरा
या मंदिराचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य़ म्हणजे सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या काळातच ते दीर्घकाळ दर्शनासाठी खुले केले जाते. कुंभपर्व संपल्यानंतर मंदिर पुन्हा बंद ठेवले जाते. अन्य काळात गंगा दशहरा आणि त्रिपुरी पौर्णिमेला विशेष पूजेसाठी मंदिर उघडले जाते.
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