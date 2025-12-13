नाशिक

Nashik Crime : नाशिक खून प्रकरण: गोवर्धन शिवारातील मर्डर मिस्ट्री उलगडली! एकास बिहारमधून, दुसऱ्यास उत्तर प्रदेशमधून अटक

Murder Near Fashi Dongar on Gangapur Road : नाशिकमधील गंगापूर रोड गोवर्धन शिवारात झालेल्या खून प्रकरणी नाशिक तालुका पोलिसांनी तपास करून दोघा संशयितांना बिहार आणि उत्तर प्रदेश येथून अटक केली. गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी आणि धारदार हत्यार त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आले आहे.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: गंगापूर रोड गोवर्धन शिवारातील खून प्रकरणी तालुका पोलिस ठाणे यांच्याकडून दोघा संशयितांना अटक करण्यात आले. एकास बिहार, तर दुसऱ्यास उत्तर प्रदेश येथून ताब्यात घेण्यात आले. गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी, तसेच हत्यार त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
murder
maharashtra
Crime News
murder case
Arrest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com