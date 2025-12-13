Nashik Crime : नाशिक खून प्रकरण: गोवर्धन शिवारातील मर्डर मिस्ट्री उलगडली! एकास बिहारमधून, दुसऱ्यास उत्तर प्रदेशमधून अटक

नाशिक: गंगापूर रोड गोवर्धन शिवारातील खून प्रकरणी तालुका पोलिस ठाणे यांच्याकडून दोघा संशयितांना अटक करण्यात आले. एकास बिहार, तर दुसऱ्यास उत्तर प्रदेश येथून ताब्यात घेण्यात आले. गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी, तसेच हत्यार त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आले आहेत..गोवर्धन शिवार येथील फाशीच्या डोंगराजवळ अनोळखी व्यक्तीचा धारदार हत्याराने डोक्यात, तोंडावर आणि पायावर वार करून खून करण्यात आला होता. २९ नोव्हेंबरला घटना घडली होती. चेहऱ्यावर सुकलेल्या रक्तामुळे मृतदेहाची ओळख पटत नव्हती. घटनेची गंभीरता ओळखून उपविभागीय अधिकारी वासुदेव देसले यांनी तत्काळ दोन तपास पथके तयार केली. प्रभारी अधिकारी पोलिस निरीक्षक मृदुला नाईक यांनी पथकासह घटनास्थळ परिसराची आणि येथील विविध भागातील सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केली..एमआयडीसी परिसरातील कंपनी व्यवस्थापनास मृतदेहाचे छायाचित्र पाठविण्यात आले. त्यानुसार मृतदेहाची ओळख पटली. अरविंद उर्फ पप्पू पशुपतिनाथ पांडे (वय ४०, रा. सातपूर, मूळ रा. बिहार) मृताचे नाव असल्याचे स्पष्ट झाले..तपासादरम्यान मृत पप्पू पांडे २८ नोव्हेंबरला दारू दुकानात दारू पिताना दिसला होता, अशी माहिती मिळाली. तेथील सीसीटीव्ही तपासले असता मृत संशयित मंजय पंडित आणि धर्मेंद्र पंडित (दोघेही मूळ रा. बिहार) यांच्यासोबत दुचाकीवरून जाताना दिसला. पथकास तत्काळ त्यांना अटक करण्यासाठी रवाना करण्यात आले. मंजय पंडित याला बिहार येथून ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्याकडून खुनात वापरलेला चाकू, दुचाकी आणि रक्ताचे कपडे जप्त करण्यात आले..त्याची अधिक चौकशी केली असता, मुख्य संशयित धर्मेंद्र शिवनारायण प्रजापती (वय २६, मूळ रा. रायपूर, जि. सारण, बिहार) वृंदावन, उत्तर प्रदेश येथे लपून असल्याची माहिती मिळाली. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार दुसरे पथक वृंदावनला पाठवून त्यास ताब्यात घेण्यात आले..Pimpri News : ‘आरटीओ’च्या नावे बनावट संकेतस्थळ, ॲप.पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, अपर पोलिस अधीक्षक अदित्य मिरखेलकर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी वासुदेव देसले आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रवींद्र मगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिक तालुका पोलिस प्रभारी अधिकारी मृदुला नाईक, सहायक पोलिस निरीक्षक दीपक बिरारी, पोलिस हवालदार गायकवाड, नीलेश मराठे, चव्हाण, हरी शिंदे, अरुण रहेरे, पानझाडे, आडके, पाटील, सानप, बहिरम, गिलबिले यांच्या पथकाने दोघा संशयितांना ताब्यात घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.