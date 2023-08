By

Independence Day 2023 : स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमाची जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जोरदार तयारी सुरू आहे.

स्वातंत्र्यदिनाचा मुख्य कार्यक्रम विभागीय महसूल कार्यालयात होत असला तरी, जिल्हाधिकारी कार्यालयातही दरवर्षी ध्वजवंदन होते, यंदा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात या कार्यक्रमासाठी मैदानावर हिरवळ फुलविली जात आहे. (garden to bloom for Independence Day 2023 in Collectorate premises nashik)

गतवर्षी सुमारे दीडशे फुटाचा ध्वज उभारण्यात आला. यंदा त्याभोवती मोकळ्या उद्यानात हिरवळ फुलविली जात आहे. तीन आठवड्यापासून सुरु असलेल्या कामासाठी उद्यानातील जमिनीची मशागत करण्यात आली आहे.

हिरवळीचे लादी लावण्याचे काम सुरु आहे. आवारातील इतर उद्यानही सजविणे सुरू आहे. चारही बाजूला हिरवळ, विश्रांतीसाठी जागा अशा चौफेर परिसर सजविला जाणार आहे. परिसरातील झाडांच्या काही फांद्या काढल्या आहेत.

हिरवळ लादी अंथरूण तेथे हिरवळ फुलविली जाणार आहे. उद्यानाच्या सजावटीसाठी फुलांच्या रोपांच्या कुंड्या ठेवल्या जाणार आहे. स्वातंत्र्यदिन आठवड्यावर आल्याने आठवडाभरात कामकाज संपविण्यासाठी कामाला गती आली आहे.