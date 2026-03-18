Nashik Gas Shortage : इराण-इस्राईल युद्धाचा नाशिकला फटका; गॅसअभावी १५० हून अधिक उद्योग बंद!

नाशिक: इराण आणि इस्राईल युद्धामुळे गॅसटंचाई निर्माण झाली असून, नाशिकमधील १५० ते १७५ पावडर कोटिंग, प्लेटिंगचे उद्योग बंद पडले आहेत. येत्या काळात बंद पडणाऱ्या उद्योगांची संख्या वाढण्याची भीती उद्योजकांनी वर्तविली आहे. .नाशिकमधील अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहतीत ३५० ते ४०० पावडर कोटिंग व प्लेटिंगचे व्यवसाय आहेत. प्रत्येक व्यावसायिकाला दररोज २०० ते ५०० किलो गॅसची आवश्यकता भासते. केंद्राने व्यावसायिक सिलिंडरची विक्रीच बंद केल्याने या व्यावसायिकांना गॅसच उपलब्ध होत नाही. व्यावसायिक सिलिंडरचे बुकिंगच बंद असल्याने उपलब्धतेचा प्रश्न उद्भवत नाही. .फक्त 'एमएनजीएल'तर्फे काही प्रमाणात गॅस उपलब्ध करून दिला जात असून, त्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यावर काही उद्योग सुरू आहेत. येत्या काही दिवसांत त्यांचाही पुरवठा बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गॅसच्या मागणीपेक्षा पुरवठा फारच कमी असल्याने उद्योजक बेजार झाले आहेत..3 दिवस पुरेल एवढाचा साठामेटल फिनिशर्स असोसिएशनकडे एकूण ११० पावडर कोटिंग व प्लेटिंग उद्योगांची नोंद असून, यातील बहुतांश उद्योग बंद पडले आहेत. उर्वरित उद्योगही बंद पडण्याच्या स्थितीत असल्याने मोठा फटका बसण्याचा अंदाज आहे. या उद्योगावर अवलंबून असलेले १५० पेक्षा अधिक कामगार प्रभावित झाले आहेत. सध्या सुरू असलेल्या उद्योजकांकडे दोन ते तीन दिवस पुरेल इतकाच एलपीजी शिल्लक आहे..ऑटोमोबाईल व पावडर कोटिंगचे उद्योग अडचणीत सापडले आहेत. याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे आम्ही गॅसची मागणी केली. येत्या काळात पुरवठा सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.- राजेंद्र पानसरे, अध्यक्ष, 'आयमा'.