घरफोडीत ७० हजारांचा मुद्देमाल लंपास

अवतीभवती
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गौतमनगरला घरफोडी;
हजारांचा मुद्देमाल लंपास
नंदुरबार : घराच्या दरवाजाचा कडीकोयंडा तोडून घरातून ७० हजारांचा मुद्देमाल लंपास केल्याची घटना येथील गौतमनगर भागात घडली. याप्रकरणी नंदुरबार पोलिसांत चोरट्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादी सुनीता सुनील खंडारे (रा. गौतमनगर) यांच्या राहत्या घराच्या दरवाजाचा कडीकोयंडा तोडून चोरट्याने बेडरूममधील कपाटातून सोने-चांदीचे दागिने चोरून नेले. त्यात ६ ग्रॅमचे टोंगल, ५ ग्रॅमची अंगठी, दीड ग्रॅमच्या रिंगा, ५ ग्रॅमची अंगठी, अर्ध्या ग्रॅम नथनी, सोन्याच्या तीन फुल्या, चांदीचे आठ भार कडे, २.५ ग्रॅमची चांदीची साखळी, दोन भार वजनाचे चांदीचे ब्रासलेट असा एकूण ६९ हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल चोरट्याने लंपास केला. पोलिस हवालदार दिलीप साळवे तपास करीत आहेत.
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आयशरच्या धडकेत
एक ठार,
नंदुरबार : आयशर वाहनाच्या धडकेत मोटारसायकलवरील एक जण ठार झाला. अक्कलकुवा तालुक्यातील राजमोही फाट्यावर हा अपघात घडला. याप्रकरणी अक्कलकुवा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादी हेमंतभाई कांतिलालभाई वळवी ( वय २७, रा. बेज, ता. कुकरमुंडा), अजबसिंग गोमू प्रधान (वय ४५, रा. बेज, ता. कुकरमुंडा) आणि हितेशभाई हिरालाल प्रधान (वय २५) हे बेज येथून मोटारसायकलीने (जीजे २६, एल ९७८१) कपडे घेण्यासाठी अक्कलकुवा येथे जात होते. त्या वेळी राजमोही फाट्याजवळ तळोदाकडून येणाऱ्या आयशर ने मोटारसायकलीला जोरात धडक दिली. फिर्यादी व त्यांचे मित्र खाली पडल्याने जखमी झाले, तर मोटारसायकलवर मागे बसलेले अजबसिंग प्रधान यांना गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेतील आयशर वाहनाची ओळख पटू शकली नाही. पोलिस हवालदार कृष्णा गावित तपास करीत आहेत.
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जुन्या भांडणाच्या
वादातून मारहाण
नंदुरबार : जुन्या भांडणाच्या वादातून एकास मारहाण करण्यात आली. नवापूर शहरातील मार्केट कमिटीसमोरील शॉपिंगमधील एका ऑटो गॅरेजमध्ये ही घडली. याप्रकरणी नवापूर पोलिसांत तीन जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जितेंद्र श्यामसिंग गिरासे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, गणेश मनोज गोसावी (रा. तीनटेंबा, ता. नवापूर) हे ऑटो गॅरेजमध्ये काम करीत असताना जुन्या भांडणाची कुरापत काढून लोखंडी पाइप व फावडाने मारहाण करण्यात आली. तसेच ठार मारण्याची धमकी देण्यात आली. याप्रकरणी मुकेश बाबू गोसावी, पिंटू उर्फ कमलेश सुभाष गोसावी, सुभाष गोसावी व इतर सर्व (रा. धडधड्या, नवापूर) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अभिजित अहिरे तपास करीत आहेत.