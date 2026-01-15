Darna River Pollution : दारणा नदी की गटारगंगा? ५० हजार लोकसंख्येचे सांडपाणी थेट पात्रात; नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

घोटी: दारणा नदीत रोज पन्नास हजारांहून अधिक लोकसंख्येचे सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट सोडले जात आहे. सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थेअभावी दारणा नदी आज प्रदूषणाच्या कडेलोटावर उभी असून, याचे गंभीर परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर दिसू लागले आहेत. परिसरातील जलस्रोतांचेही प्रदूषण होत आहे. यामुळे पिकांवरही परिणाम होत आहे..दारणा नदीवर अवलंबून असलेल्या अनेक गाव- खेड्यांच्या पाणीपुरवठा योजना थेट या प्रदूषित पाण्यावर चालतात. परिणामी जलजन्य आजार, त्वचारोग, पोटाचे विकार, टायफॉईड, अतिसारासारख्या आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याची भीती व्यक्त होत आहे..लष्कराच्या पाण्यालाही धोकाअत्यंत गंभीर बाब म्हणजे दारणा धरणातून लष्करासाठी पाणीपुरवठा केला जातो. देशाच्या सीमांचे रक्षण करणारे जवान दूषित पाणी पिण्यास बाध्य होत असतील, तर त्यांच्या आरोग्याशी हा थेट खेळ नाही काय? जवानांचे आरोग्य धोक्यात येत असून याला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..स्थानिक पातळीवर निष्क्रियता...नदीपात्रात कचरा टाकण्यावर नियंत्रण, स्वच्छता मोहिमा, अतिक्रमण रोखणे व सांडपाणी व्यवस्थापन या बाबींमध्ये ग्रामपंचायतीचे स्पष्ट दुर्लक्ष दिसून येते. वेळेत उपाययोजना न केल्यास पर्यावरणीय व आरोग्यविषयक गंभीर परिणामांना ग्रामपंचायतीची निष्क्रियता जबाबदार ठरेल, असा आरोप आता नागरिकांकडून केला जात आहे..‘जलसंपदा’चे अक्षम्य दुर्लक्षइतक्या गंभीर प्रश्नाकडे जलसंपदा विभागाचे मात्र अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नियोजन आणि नियंत्रण यांचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो. लोकप्रतिनिधीही या गंभीर प्रश्नांकडे फारसे लक्ष देत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी यावर मौन बाळगत आहेत का? निवडणुकीवेळी विकासाची आश्वासने देणारे लोकप्रतिनिधी नागरिकांच्या आरोग्याच्या प्रश्नावर गप्प का आहेत, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे..Indian Railways Fare Hike : तिकीट दरवाढीचे गुपित सांगण्यास रेल्वेचा नकार, माहितीच्या अधिकारात दिले 'हे' उत्तर.भविष्यातील भीषण चित्रया समस्येवर आज उपाययोजना केल्या नाहीत, तर उद्या दारणा नदी केवळ प्रदूषित नाला म्हणून ओळखली जाईल. पिण्यायोग्य पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनेल आणि नागरिकांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. दारणा नदी वाचवायची असेल, तर केवळ चर्चा नव्हे तर तातडीने कृती करण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा ही नदी नव्हे, तर आपल्या लोकप्रतिनिधी - प्रशासनाच्या अपयशाची साक्ष ठरेल..नागरिकांचे काही मूलभूत प्रश्नसांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कधी उभारणार?‘जलसंपदा’ची जबाबदारी निश्चित होणार का?लोकप्रतिनिधी ठोस भूमिका कधी घेणार?जवानांच्या आरोग्याची जोखीम कुणाची?ग्रामपालिका सांडपाणी व्यवस्थापन करणार का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.