Igatpuri News : इगतपुरीचे 'प्रशासन' वाऱ्यावर! नवी इमारत १२ वर्षांपासून धूळखात, जुन्या कार्यालयांसाठी जनतेची पायपीट

घोटी: इगतपुरी तालुक्यातील प्रशासन अतिशय विस्कळित अवस्थेत असून, शासकीय कार्यालये एका ठिकाणी असण्याऐवजी वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरलेली आहेत. परिणामी, सर्वसामान्य नागरिकांना एकाच कामासाठी तालुकाभर येरझाऱ्या घालाव्या लागत आहेत. .वेळ, पैसा आणि श्रमाचा प्रचंड अपव्यय होतो. दुसरीकडे तहसीलशेजारीच बांधलेली अद्ययावत इमारत मात्र १२ वर्षांपासून धूळ खात पडली आहे. तिचे उद्घाटन का रखडले आहे, हा प्रश्न तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे..सध्या अनेक शासकीय कार्यालये भाडेतत्त्वावर चालत असून काही कार्यालये मोडकळीस आलेल्या, धोकादायक इमारतींमध्ये कार्यरत आहेत. इगतपुरी शहराबाहेर तहसीलदार कार्यालय, तेथून तब्बल चार किलोमीटर अंतरावर न्यायालय, दोन किलोमीटरवर पंचायत समिती, भूमी अभिलेख, तीन किलोमीटरवर तालुका कृषी कार्यालय, उपनिबंधक कार्यालय तीन किलोमीटरवर तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यालय पाच किलोमीटरवर आहे. कमी जागेत आणि दप्तर संकलनाकरिता अपुरी जागा, अशा विखुरलेल्या व्यवस्थेमुळे सामान्य नागरिक अक्षरशः हैराण झाले आहेत..गंभीर बाब म्हणजे, इगतपुरी तहसीलदार कार्यालयाच्या शेजारीच कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेली नवी शासकीय इमारत गेल्या बारा वर्षांपासून उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत धूळखात पडून आहे. अत्याधुनिक सुविधा असलेली ही इमारत वापरात न आणता पडून राहणे म्हणजे सरकारी पैशांचा उघडपणे अपव्यय असून याला जबाबदार कोण, हा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत..या इमारतीचा उपयोग झाला तर तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, कृषी, बांधकाम, उपनिबंधक कार्यालय यासारखी महत्त्वाची कार्यालये एकाच परिसरात आणता आली असती. मात्र लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे ही सुवर्णसंधी वाया गेली आहे. .हे लोकप्रतिनिधींचे अपयश म्हणावे, की नागरी हितासाठी वेळ नसल्याचे लक्षण असा संतप्त प्रश्न इगतपुरीकर नागरिक उपस्थित करत आहेत. निवडणुकीवेळी विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा करणारे लोकप्रतिनिधी प्रत्यक्षात मात्र मूलभूत प्रशासकीय सुविधा देण्यात अपयशी ठरत असल्याचे चित्र आहे..Ichalkaranji Elections : 'आपला माणूस' फॉर्म्युला यशस्वी ठरणार का? अपक्ष उमेदवार ठरू शकतात निर्णायक.तालुक्यातील नागरिकांनी तातडीने सर्व शासकीय कार्यालये एकाच प्रशासकीय संकुलात आणावीत, धूळखात पडलेल्या इमारतीचे त्वरित उद्घाटन करून वापर सुरू करावा, अशी मागणी पुढे येत आहे. इगतपुरी तालुक्याच्या विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्यांनी आधी नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचविण्याची जबाबदारी स्वीकारावी, अशी तीव्र मागणी आता जोर धरू लागली आहे.