नाशिक

Igatpuri News : इगतपुरीचे 'प्रशासन' वाऱ्यावर! नवी इमारत १२ वर्षांपासून धूळखात, जुन्या कार्यालयांसाठी जनतेची पायपीट

Scattered Government Offices Create Administrative Chaos in Igatpuri : शासकीय कार्यालये एका ठिकाणी असण्याऐवजी वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरलेली आहेत. परिणामी, सर्वसामान्य नागरिकांना एकाच कामासाठी तालुकाभर येरझाऱ्या घालाव्या लागत आहेत. वेळ, पैसा आणि श्रमाचा प्रचंड अपव्यय होतो.
Government Offices

Government Offices

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

घोटी: इगतपुरी तालुक्यातील प्रशासन अतिशय विस्कळित अवस्थेत असून, शासकीय कार्यालये एका ठिकाणी असण्याऐवजी वेगवेगळ्या ठिकाणी विखुरलेली आहेत. परिणामी, सर्वसामान्य नागरिकांना एकाच कामासाठी तालुकाभर येरझाऱ्या घालाव्या लागत आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
administration
Igatpuri
PWD
Government

Related Stories

No stories found.