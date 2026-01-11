Crime News : नोटाबंदीनंतरही ४०० कोटींच्या जुन्या नोटा? घोटी पोलीस तपासात धक्कादायक खुलासे

घोटी: घोटी परिसरासह नाशिक महामार्गावर दिवसाढवळ्या घडलेल्या एका थरारक घटनेने मोठी खळबळ उडवली आहे. बंदुकीचा धाक दाखवून अपहरण, मारहाण, खंडणीची मागणी व ठार करण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी घोटी पोलिस ठाण्यात गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात पाच संशयितांविरोधात शुक्रवारी (ता. ९) रात्री गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. .फिर्यादी संदीप दत्ता पाटील (रा. हरिओम नगर, नाशिक रोड) हे २२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दुपारी घोटी उड्डाणपुलावरून नाशिकच्या दिशेने जात असताना वाडीवर्हे दरम्यान त्यांना अडविण्यात आले. सायंकाळी सुमारे पाच वाजण्याच्या सुमारास बंदुकीचा धाक दाखवून जबरदस्तीने त्यांना एका आलिशान वाहनात बसविण्यात आले. त्यानंतर शिवीगाळ व मारहाण करत त्यांचे अपहरण करण्यात आल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे..घटनेदरम्यान संशयित आरोपींनी व्हॉट्सॲप कॉल व व्हिडिओ कॉलद्वारे ४०० कोटी रुपयांच्या ‘जुन्या नोटा’ असलेल्या कंटेनर लुटीचा आरोप करत, त्या रकमेतील हिस्सा दिला नाही तर जीवे ठार मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप आहे. तसेच फिर्यादीसह त्यांच्या कुटुंबीयांनाही ठार मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे..दरम्यान, फिर्यादीस नाशिककडे काही अंतरावर नेऊन रस्त्यावर ढकलून देण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा अटकाव करून चौकशी, धमकी व मानसिक दबाव टाकण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे..या प्रकरणात जयेश कदम (रा. रायगड), विशाल नायडू (रा. कल्याण, जि. ठाणे), सुनील धुमाळ (रा. टिटवाळा, जि. ठाणे), विराट गांधी (रा. गुजरात) व जनार्दन धायगुडे (रा. मुंबई) यांच्याविरोधात अपहरण, खंडणी, मारहाण व जीवे ठार मारण्याची धमकी देण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..या प्रकरणाचा तपास केवळ अपहरण व खंडणीपुरता मर्यादित न ठेवता, जुन्या नोटांचे संभाव्य नेटवर्क, काळा पैसा व भूमिगत आर्थिक व्यवहार यांचा सखोल आणि निष्पक्ष तपास करण्यात यावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. घोटी पोलिसांसह वरिष्ठ तपास यंत्रणांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..Sambhajinagar Crime : धक्कादायक ! मामीचा अल्पवयीन भाच्यावर लैंगिक अत्याचार अन् ... संतापजनक घटनेने शहरात खळबळ .४०० कोटींच्या ‘जुन्या नोटा’ : खरा प्रश्न इथेचनोटाबंदीला अनेक वर्षे उलटून गेल्यानंतर चलनातून बाद झालेल्या जुन्या नोटांमध्ये तब्बल ४०० कोटी रुपयांचा साठा असल्याचा दावा गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेचे व्यवहार अस्तित्वात कसे, कंटेनर स्वरूपात साठा कुणाकडे आहे, हा केवळ खंडणीसाठीचा दबाव होता की मोठ्या आर्थिक गुन्ह्याचे धागेदोरे आहेत, याबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा रंगू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.