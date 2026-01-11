नाशिक

Crime News : नोटाबंदीनंतरही ४०० कोटींच्या जुन्या नोटा? घोटी पोलीस तपासात धक्कादायक खुलासे

Daylight Kidnapping and Extortion on Nashik–Ghoti Highway Shocks Region : बंदुकीचा धाक दाखवून अपहरण, मारहाण, खंडणीची मागणी व ठार करण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी घोटी पोलिस ठाण्यात गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
घोटी: घोटी परिसरासह नाशिक महामार्गावर दिवसाढवळ्या घडलेल्या एका थरारक घटनेने मोठी खळबळ उडवली आहे. बंदुकीचा धाक दाखवून अपहरण, मारहाण, खंडणीची मागणी व ठार करण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी घोटी पोलिस ठाण्यात गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात पाच संशयितांविरोधात शुक्रवारी (ता. ९) रात्री गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

