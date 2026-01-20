Ghoti Nagar Parishad : घोटी शहराचा श्वास कोंडतोय! ५० हजारी लोकसंख्या पण नगर परिषदेचे स्वप्न अद्याप धुळीस

घोटी: घोटी शहराने लोकसंख्येचा पन्नास हजारांचा टप्पा केव्हाच ओलांडला आहे. भौगोलिक विस्तार, मतदारसंख्या, व्यापारी व्यवहार आणि महसूल या सर्व निकषांवर हे शहर नगर परिषद होण्यास पात्र आहे, मात्र आज घोटीला नगर परिषदेचा विषय लालफितीत अडकवून ठेवण्यात आला आहे. .हा केवळ प्रशासकीय विलंब नाही, तर हा शहराच्या भविष्यासोबत सुरू असलेला उघडउघड अन्याय आहे. एकीकडे शहर वाढत असूनही वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागविण्यासाठी नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नाही, त्यामुळे शहर वाढतेय अन् नागरिकांच्या समस्याही अशी एकुणात येथील स्थिती आहे. ती बदलण्यासाठी राजकीय नेतृत्वाने लक्ष घालण्याची गरज आहे..एखाद्या ग्रामपंचायतीचा आणि तीही महामार्गावरील असल्यास विस्ताराबरोबर नागरीकरण वाढते, त्यामुळे लोकसंख्या वाढते तसा नागरी सुविधांचा प्रश्न समोर येतो. घोटीबाबात नेमके तेच घडत आहे. शासनाचे धोरण स्पष्ट सांगते की लोकसंख्या, उत्पन्न आणि नागरी गरजांनुसार ‘क’ वर्ग नगर परिषद नियमित करणे आवश्यक आहे. घोटी त्यासाठी पात्र असताना घोटी नगरपरिषद होण्यास नेमका कुणाचा अडथळा आहे? कोणाच्या दबावाखाली ही प्रक्रिया वर्षानुवर्षे लांबवली जात आहे हे न उलगडणारे कोडे आहे..नागरी सुविधांचे तीनतेराशहराचे प्रशासन अजूनही १५ हजार लोकसंख्येच्या चौकटीत चालवले जात आहे. परिणामी पदभरती होत नाही, कर्मचारी अपुरे आहेत, आरोग्य व्यवस्था कोलमडली आहे. स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. एकाच कर्मचाऱ्यावर तीन- तीन जबाबदाऱ्या टाकल्या जात आहेत. निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकारने डोळेझाक केली आहे..नगर परिषद नसल्याचा तोटानगर परिषद नसल्याने स्वतंत्र विकास निधी नाही, विशेष योजना नाहीत, आरोग्य व पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान मिळत नाही. मात्र दुसरीकडे, नागरिकांकडून कर मात्र नियमित वसूल केला जातो. कर घ्यायचे, पण सुविधा द्यायच्या नाहीत अशी येथील जनतेची ओढाताण सुरू आहे. घोटीमधील बाजारपेठा शहराबाहेर सरकत आहेत. .जय शाह यांनी डोळे वटारताच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची भाषा बदलली; बांगलादेशला जाहीर सपोर्ट करणारे आता कोपऱ्यात जाऊन बसले, म्हणतात....नियोजनाचा अभाव, वाहतूक कोंडी, पार्किंग नसणे आणि मूलभूत सुविधांची कमतरता यामुळे व्यापारी वैतागले आहेत. उद्या हा व्यापार कायमचा बाहेर गेला, तर शहराच्या अर्थकारणाला जबाबदार कोण राहणार?.नगर परिषदेसाठी ठाम पाठपुरावा कुठे?फक्त निवडणुकीच्या काळात विकासाच्या घोषणा अन आश्वासनांचा पाऊस पडतो. नंतर मौन हे चित्र नागरिकांनी किती काळ सहन करायचे? घोटी नीम शहर आज निर्णायक टप्प्यावर उभे आहे. नगरपरिषद झाली नाही, तर उद्या शहर बकाल अवस्थेत जाणे अटळ आहे. आरोग्य, स्वच्छता, बाजारपेठा, रोजगार, वाहतूक सर्वच आघाड्यांवर शहर मागे पडेल. त्यामुळे घोटी नीम नगरपरिषद त्वरित घोषित करण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.