Ghoti Nagar Parishad : घोटी शहराचा श्वास कोंडतोय! ५० हजारी लोकसंख्या पण नगर परिषदेचे स्वप्न अद्याप धुळीस

Ghoti Meets Criteria for Nagar Parishad Status : झपाट्याने विस्तारणारे घोटी शहर आणि महामार्गालगतच्या वाढत्या नागरीकरणामुळे निर्माण झालेली वाहतूक कोंडी व अस्वच्छतेची समस्या. नगर परिषद नसल्याने या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे कठीण झाले आहे.
गोपाळ शिंदे : सकाळ वृत्तसेवा
घोटी: घोटी शहराने लोकसंख्येचा पन्नास हजारांचा टप्पा केव्हाच ओलांडला आहे. भौगोलिक विस्तार, मतदारसंख्या, व्यापारी व्यवहार आणि महसूल या सर्व निकषांवर हे शहर नगर परिषद होण्यास पात्र आहे, मात्र आज घोटीला नगर परिषदेचा विषय लालफितीत अडकवून ठेवण्यात आला आहे.

