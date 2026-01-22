Ghoti Robbery Case : घोटी पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई! प्रवाशांना लुटणारी सराईत टोळी १२ तासांत गजाआड

घोटी: घोटी-त्र्यंबकेश्वर मार्गावरील गोतमेश्वर मंदिर परिसरात पहाटेच्या सुमारास प्रवाशांना अडवून लुटणाऱ्या सराईत टोळीचा घोटी पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. गुन्हा दाखल होताच अवघ्या १२ तासांच्या आत पोलिसांनी सहा संशयितांच्या मुसक्या आवळल्या..१६ जानेवारी २०२६ ला पहाटे साडेचारच्या सुमारास फिर्यादी महिलेच्या कुटुंबीयांना रस्त्यात अडवून एक लाख १९ हजार रुपयांचा ऐवज लुटण्यात आला होता. गुन्हा केल्यानंतर आरोपी एका हॉटेलवर मद्यप्राशन करण्यासाठी गेले होते. हॉटेलचालकाने दिलेल्या वर्णनावरून आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय शिंदे यांच्या पथकाने सापळा रचला..या कारवाईत चेतन रामदास गुंड (वय २२), वैभव रंगनाथ झोले (२०), नवनाथ सुक्रा गुंड (२७), अनिल जाधव (२३), पांडुरंग जाधव (२४) आणि अमोल गुंड (२१, सर्व रा. धाडोशी व झारवड खुर्द) यांना अटक करण्यात आली. ही कामगिरी निरीक्षक विजय शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उपनिरीक्षक प्रवीण उदे, सतीश शेलार, लक्ष्मण धकाते, संतोष नागरे, दत्तात्रय आहेर, सनी भवर, श्रावण साळवे, अनिकेत मोरे, प्रकाश कासार, गौरव सोनवणे, योगेश यंदे आणि सतीश चव्हाण यांच्या पथकाने केली..Nagpur Crime: नागपुरात 'पोक्सो’च्या आरोपीने कोठडीतच घेतला गळफास;पोलिसांमध्ये उडाली खळबळ, प्रेमभंग झाल्याने तणावात!.चिंताजनक वास्तवअटक करण्यात आलेल्या टोळीमध्ये काही शालेय विद्यार्थ्यांचाही समावेश असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गुन्हेगारी विश्वात विद्यार्थ्यांचा हा वाढता वावर पालकांसाठी आणि समाजासाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.