नाशिक

Ghoti Robbery Case : घोटी पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई! प्रवाशांना लुटणारी सराईत टोळी १२ तासांत गजाआड

Ghoti Police Crack Down on Robbery Gang Within 12 Hours : गोतमेश्वर मंदिर परिसरात पहाटेच्या सुमारास प्रवाशांना अडवून लुटणाऱ्या सराईत टोळीचा घोटी पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. गुन्हा दाखल होताच अवघ्या १२ तासांच्या आत पोलिसांनी सहा संशयितांच्या मुसक्या आवळल्या.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
घोटी: घोटी-त्र्यंबकेश्वर मार्गावरील गोतमेश्वर मंदिर परिसरात पहाटेच्या सुमारास प्रवाशांना अडवून लुटणाऱ्या सराईत टोळीचा घोटी पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. गुन्हा दाखल होताच अवघ्या १२ तासांच्या आत पोलिसांनी सहा संशयितांच्या मुसक्या आवळल्या.

