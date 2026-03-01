नाशिक

Ghoti Toll Naka : घोटी टोल नाक्यावर थरार! दारूसाठी पैसे नाकारल्याने तरुणाला लोखंडी फायटरने बेदम मारहाण

Youth Assaulted Near Ghoti Toll Plaza Over Money Dispute : दारूसाठी एक हजार रुपये न दिल्याने घोटी टोल नाक्यावरील एका हॉटेलसमोर तरुणाला बेदम मारहाण करण्यात आली. या घटनेमुळे परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
घोटी: केवळ दारू पिण्यासाठी एक हजार रुपये दिले नाहीत, या कारणावरून घोटी टोल नाक्यावरील एका हॉटेलसमोर तरुणाला बेदम मारहाण करण्यात आली. या घटनेमुळे परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. संशयित रिंकू हरदिप चौधरी, संशयित सिद्धार्थ केदार यांना दोन तासात पोलिसांनी अटक केली असून एक फरारी आहे.

