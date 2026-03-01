Ghoti Toll Naka : घोटी टोल नाक्यावर थरार! दारूसाठी पैसे नाकारल्याने तरुणाला लोखंडी फायटरने बेदम मारहाण

घोटी: केवळ दारू पिण्यासाठी एक हजार रुपये दिले नाहीत, या कारणावरून घोटी टोल नाक्यावरील एका हॉटेलसमोर तरुणाला बेदम मारहाण करण्यात आली. या घटनेमुळे परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. संशयित रिंकू हरदिप चौधरी, संशयित सिद्धार्थ केदार यांना दोन तासात पोलिसांनी अटक केली असून एक फरारी आहे..फिर्यादी उमेश राजाराम जाधव (रा. घोटीवाडी) यांच्याकडे संशयित रिंकू हरदिप चौधरी व त्याच्या इतर साथीदारांनी उमेश यांच्याकडे शुक्रवारी रात्री बाराच्या सुमारास कोणत्याही प्रकारे ओळख नसताना दारू पिण्यासाठी एक हजार रुपयांची मागणी केली. .त्यांनी पैसे देण्यास नकार दिल्यामुळे संतप्त चौधरी व त्यांच्या साथीदारांनी लोखंडी फायटर, दगड व बेल्टने उमेश जाधव यांना बेदम मारहाण केली. त्यांच्या छातीवर बसून तोंडावर, नाकावर आणि डोळ्यावर लाथाबुक्क्यांनी मारले. तसेच जीवे ठार करण्याची धमकी देत दहशत माजवली. ही घटना घोटी टोल नाक्यावरील हॉटेलसमोर उघड्यावर घडली. .घटनेची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी दाखल होत घोटी पोलिस ठाण्यात तात्काळ गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून फॉरेन्सिक लॅब पथकाला पाचारण करत घटनास्थळाचा पंचनामा केला. अनेक साक्षीदारांच्या मदतीने संशयितांना अटक करण्यासाठी विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत. .Baramati News: माळेगावात विहिरीत पडून शेतकऱ्याचा मृत्यू; मदतीला धावलेल्या युवकाचाही दुर्दैवी अंत.पोलिस उपनिरीक्षक प्रवीण उदे तपास करीत आहेत. हवालदार प्रकाश कासार, सागर सौदागर, लक्ष्मण धकाटे आदी पथकात आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावर झालेल्या या थरारक मारहाणीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून संशयितांवर कठोर कारवाईची मागणी नागरिकांकडून होत आहे..भविष्यात हा धोकादिवसा- रात्री घोटी टोल नाक्यावर कायम वर्दळ राहत असल्याने प्रकल्पबाधित युवकांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध होऊ लागला आहे. मात्र काही समाजविघातक कृत्यांनी येथील व्यापार, व्यवसाय बंद पडणार असेल तर नागरिकांनी वेळेत सावध राहाणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.