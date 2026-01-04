Girish Mahajan : "निवडणूक लढवायला उमेदवार नाहीत आणि पोटशूळ कशाला?" गिरीश महाजनांचा राऊतांना टोला

नाशिक: सुरुवातीच्या काळात तुमचे उमेदवार बिनविरोध व्हायचे, तेव्हा तुम्ही फटाके फोडायचे, आता आमच्याकडे बिनविरोध निवड होत असेल, तर तुम्हाला वाईट वाटायचे कारण काय, निवडणूक लढवायला तुमच्याकडे पुरेसे उमेदवारदेखील नाहीत. मग आमचे लोक बिनविरोध झाले, तर त्यांना एवढा पोटशूळ का, असे प्रतिउत्तर कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले..शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते व खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेत बिनविरोध निवडीबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. थेट मुख्यमंत्र्यांकडून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना फोन करत दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री महाजन यांनी वक्तव्यांचा समाचार घेतला..मंत्री महाजन म्हणाले, की त्यांना समोर पराभव दिसत असल्याने कधी निवडणूक आयोगाला शिव्या घालायच्या, कधी ईव्हीएमला दोष द्यायचा, कधी खोटे मतदार असल्याचा आरोप करायचा असे प्रकार सध्या विरोधकांकडून केले जात आहेत. पराभवापूर्वीच ही कारणे त्यांनी शोधलेली असतात. पण आता लोक त्यांच्या बाजूने नसून, येणाऱ्या निवडणुकांच्या निकालामध्ये त्यांना त्यांची जागा नक्की कळेल, असा दावा मंत्री महाजन यांनी केला..मुख्यमंत्र्यांनाच विचारावे लागेल...माघारीवरून झालेल्या हाणामारीच्या घटनेवरील प्रश्नावर मंत्री महाजन म्हणाले, की थोडीफार लोटालोटी झाल्याचे कळाले. माघारीच्या प्रक्रियेत असे व्हायला नको होते. मात्र राज्यभरातील काही ठिकाणी सर्वच पक्षांमध्ये असे प्रकार घडले आहेत. प्रभाग २५ आणि २९ मध्ये एबी फॉर्मच्या झालेल्या गोंधळाबाबत मंत्री महाजन म्हणाले, की शेवटच्या चार-पाच मतदारसंघासाठी फॉर्म वाटताना थोडा गोंधळ झाला. .Municipal Election : मुंबईत सर्वाधिक उमेदवार; राज्यभरात सुमारे १६ हजार उमेदवार मैदानात.आमचे पदाधिकारी, अध्यक्ष फॉर्म वाटत असताना काही लोकांनी गोंधळ घातला. त्यामुळे या पाच-सात फॉर्मची चुकामूक झाली. संपूर्ण प्रकारात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी कुठले उमेदवार काय बोलले, त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी काय उत्तर दिले, याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडेच खात्री करावी लागेल..मुलाखत हास्यास्पदउद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांच्या राऊत, संजय मांजरेकर यांनी घेतलेल्या मुलाखतीबाबत मंत्री महाजन म्हणाले, की लोक मुलाखती बघून हसत आहेत. प्रश्न काय विचारायचे, त्याला उत्तर काय द्यायचे, हे ठरवून मुलाखत घेण्यापेक्षा पत्रकारांना बोलवत त्यांनी जाहीर मुलाखत द्यावी, असा सल्लाही महाजन यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.