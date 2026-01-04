Girish Mahajan : मंत्रिपद बाजूला सारून गिरीश महाजन जेवणाच्या रांगेत; नाशिकमधील साधेपणाची जोरदार चर्चा

नाशिक: कुठलाही बडेजाव न आणता रांगेत उभे राहत स्वतःच्या जेवणाचे ताट घेतले.. विद्यार्थ्यांसोबत मनसोक्त गप्पांमध्ये रमले.. विद्यार्थ्यांसोबत छायाचित्र काढले.. अभाविपच्या अधिवेशनादरम्यान कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी साधी भूमिका लक्षवेधी ठरली. विद्यार्थ्यांमध्ये मिसळत तेही कार्यकर्ते बनले होते..तीन दिवसीय अधिवेशनाच्या उद्घाटनासाठी मंत्री महाजन शनिवारी (ता.३) डोंगरे वसतिगृह मैदानावर उपस्थित होते. याप्रसंगी त्यांच्या राजकीय जीवनात सुरू झालेल्या प्रवासाच्या आठवणींना त्यांनी उजाळा दिला. त्याचबरोबर अभाविपच्या कार्यक्रमात विद्यार्थी कार्यकर्ता म्हणूनच त्यांनी आपला साधेपणाचा आदर्श विद्यार्थ्यांना घालून दिला..Missing Link : नव्या वर्षात पुणेकरांना भेट! द्रुतगतीवरील ‘मिसिंग लिंक’ दोन महिन्यांत येणार सेवेत.अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या राज्य अधिवेशनासाठी आवर्जून उपस्थित राहिलेले. तब्बल चार तास विद्यार्थ्यांमध्ये ते रमले होते. राज्यभरातून सहभागी झालेल्या विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांसोबत मनसोक्त चर्चाही मंत्री महाजन यांनी केली. कार्यकर्ता म्हणून उभे राहण्याची तयारी असेल, तरच नेता होण्याचा अधिकार मिळतो, हे मंत्री महाजन यांनी कृतीतून विद्यार्थ्यांना दाखविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.