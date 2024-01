PM Modi Nashik Visit : जखमी अवस्थेतही सभा नियोजनासाठी धावपळ; महाजनांसह आमदारांची मेहनत फळाला

PM Modi Nashik Visit : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नाशिक दौरा जल्लोषपूर्ण वातावरणात पार पडल्यानंतर भाजपचे संकटमोचक गिरीश महाजन यांच्यासह भाजप आमदार व पदाधिकाऱ्यांची मेहनत फळाला आली. गिरीश महाजन हे पाच दिवसांपासून नाशिक शहरांमध्ये तळ ठोकून आहे. (Girish Mahajans hard work paid off after Prime Minister Narendra Modis visit to Nashik took place in a jubilant atmosphere news)