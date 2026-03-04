Israel-Iran War : युद्धामुळे इंधनाचा भडका उडणार? भारताकडे कच्च्या तेलाचा मुबलक साठा, पण 'हा' सल्ला महत्त्वाचा

नाशिक: जागतिक स्तरावर सुरू झालेल्या युद्धाचे पडसाद विविध क्षेत्रांवर पाहायला मिळत आहेत. इंधनाच्या दरांमध्ये सद्यःस्थितीत परिणाम होणार नसला, तरी युद्ध अधिकच लांबल्यास इंधनाचा भडका होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली. असे असले तरी आवश्यकतेपेक्षा जास्त इंधन खरेदी टाळण्याचा सल्ला दिला जातो आहे..भारताला विविध देशांतून कच्च्या तेलाचा पुरवठा होत असतो. त्यावर प्रक्रिया करून इंधन निर्मिती केली जाते. सद्यःस्थितीत देशात कच्च्या तेलाचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे इंधनाच्या दरांमध्ये सध्या तरी वाढ होण्याची शक्यता धूसर आहे. मात्र, युद्धाची स्थिती जास्त काळ कायम राहिल्यास कच्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. .आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये मोठी वाढ होण्याचीही शक्यता आहे. परिणामी, अशा परिस्थितीत इंधनाच्या दरांमध्ये वाढ होऊ शकते. अशा परिस्थितीत ग्राहकांचा संयम अतिशय महत्त्वाचा आहे. आवश्यकतेपेक्षा जास्त इंधन खरेदी केल्याने कृत्रिमरीत्या मागणीत वाढ होऊ शकते. यामुळे इंधन टंचाई निर्माण होण्याचीही शक्यता उद्भवू शकते. त्यामुळे गरजेपुरता इंधन खरेदी करण्याचा सल्ला जाणकारांनी दिला आहे..Gokul Dudh Sangh : गोकुळ जागावाटपावर प्रकाश आबिटकरांचे भाष्य; महायुतीच्या राजकारणावरही प्रतिक्रिया.युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे व पर्यायाने पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढणे साहजिक आहे. आपले सरकार पुरवठ्यासाठी व ग्राहकांवर दराचा जास्त बोजा पडू नये, यासाठी प्रयत्न करेलच. भारताकडे पुरेसा साठा आहेच, मात्र ग्राहकांनीही पेट्रोल, डिझेल, गॅस आदींचा वापर काटकसरीनेच करावा.- विजय ठाकरे, समन्वयक, राज्य पेट्रोल-डीलर्स संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.