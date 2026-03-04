नाशिक

Israel-Iran War : युद्धामुळे इंधनाचा भडका उडणार? भारताकडे कच्च्या तेलाचा मुबलक साठा, पण 'हा' सल्ला महत्त्वाचा

Impact of Global Conflict on Crude Oil and Fuel Prices : इंधनाच्‍या दरांमध्ये सद्यःस्‍थितीत परिणाम होणार नसला, तरी युद्ध अधिकच लांबल्‍यास इंधनाचा भडका होण्याची शक्‍यता तज्‍ज्ञांनी वर्तविली. असे असले तरी आवश्‍यकतेपेक्षा जास्‍त इंधन खरेदी टाळण्याचा सल्‍ला दिला जातो आहे.
नाशिक: जागतिक स्‍तरावर सुरू झालेल्‍या युद्धाचे पडसाद विविध क्षेत्रांवर पाहायला मिळत आहेत. इंधनाच्‍या दरांमध्ये सद्यःस्‍थितीत परिणाम होणार नसला, तरी युद्ध अधिकच लांबल्‍यास इंधनाचा भडका होण्याची शक्‍यता तज्‍ज्ञांनी वर्तविली. असे असले तरी आवश्‍यकतेपेक्षा जास्‍त इंधन खरेदी टाळण्याचा सल्‍ला दिला जातो आहे.

