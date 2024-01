Nashik Godavari Aarti : नाशिककरांना वेध गोदा महाआरतीचे

Nashik Godavari Aarti : प्रभू श्रीरामांच्या प्राणप्रतिष्ठेसाठी अयोध्यानगरी सज्ज होत असतानाच नाशिककरांना २२ जानेवारीकडे लक्ष लागले आहे.

प्रभू श्रीरामाचे वास्तव्य राहिलेल्या नाशिकला याच मुहूर्तावर गोदावरी महाआरतीचे नियोजन केले जात आहे.(Godavari Maha Aarti is being planned for pm narendra modi nashik news)