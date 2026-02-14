Godavari Pushkaram 2027 : 'पुष्करम'साठी तेलंगणा सरकार नाशिकच्या दरबारी! सिंहस्थ नियोजनाची अधिकाऱ्यांकडून पाहणी

नाशिक: तेलंगणात सन २०२७ मध्ये गोदावरी नदी पूजनासाठी ‘पुष्करम’ महोत्सव भरविण्यात येणार आहे. या महोत्सवाच्या तयारीसंदर्भात तेलंगणा सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या प्रतिनिधींनी मंगळवारी (ता. १०) नाशिकमध्ये सिंहस्थ कामांची पाहणी केली. या वेळी सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणातर्फे तयारीची माहिती देण्यात आली..सिंहस्थ- कुंभमेळा तयारीच्या अनुषंगाने नाशिकमध्ये दाखल झालेल्या तेलंगणाच्या शिष्टमंडळाने रामतीर्थ व गोदाघाट परिसराची पाहणी केली. या वेळी कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह व महापालिकेच्या आयुक्त करिष्मा नायर उपस्थित होत्या. शिष्टमंडळाने नदीघाटाची क्षमता, पायाभूत सुविधा, भाविकांची सुरक्षितता, तसेच धार्मिक विधी व्यवस्थापनासंदर्भात करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती घेतली..पंचवटीतील श्री काळाराम मंदिर परिसरात व्यवस्थापन व गर्दी नियंत्रण उपाययोजनांवर शिष्टमंडळाशी चर्चा झाली. तसेच, साधुग्राम येथे संत-महंतांच्या तात्पुरत्या निवास व्यवस्थेची प्रतिनिधींनी माहिती जाणून घेतली. त्यानंतर शिष्टमंडळातील प्रतिनिधींनी पंचवटी परिसरात पादचारी वाहतूक नियोजन, फेरीवाला व्यवस्थापन आणि वारसा क्षेत्राशी संबंधित नियोजनाची पाहणी केली. सायंकाळी शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी गोदाआरतीत सहभागी झाले. या वेळी पोलिस व महापालिकेबरोबर विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..त्र्यंबकेश्वरला आज भेटतेलंगणा सरकारच्या धर्मादाय व देवस्थान विभागाच्या प्रधान सचिव शैलजा रमैय्यर यांच्या नेतृत्वाखाली हे शिष्टमंडळ नाशिकमध्ये दाखल झाले आहे. प्रतिनिधी मंडळात धार्मिक सल्लागार गोविंद हरी, धार्मिक धर्मदाय विभागाचे मंत्री सोमराजू यांचे विशेष कार्याधिकारी रामकृष्ण, प्रादेशिक सहआयुक्त तसेच कार्यकारी अभियंता दुर्गा प्रसाद यांचा समावेश आहे. हे पथक बुधवारी (ता. ११) त्र्यंबकेश्वरला भेट देत सिंहस्थ तयारीची पाहणी करणार आहे..Nitin Gadkari : मुंबई-गोवा महामार्ग जूनपर्यंत पूर्ण करणार.गोदावरी पुष्करम काय आहे?गोदावरी पुष्करम (पुष्करलू) हा गोदावरी नदीच्या पूजेसाठी समर्पित असलेला आणि १२ वर्षांतून एकदा येणारा १२ दिवसांचा धार्मिक उत्सव आहे. बृहस्पती (गुरू) ग्रहाच्या सिंह राशीतील प्रवेशावर हा उत्सव साजरा करण्यात येतो. या काळात भाविक गोदावरीच्या काठावर पवित्र स्नान आणि धार्मिक विधी करतात. महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांतून गोदावरी नदी वाहते. नाशिक (त्र्यंबकेश्वर) हे उगमस्थान असल्याने तिथे विशेष स्नान केले जाते. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात भाविक या काळात स्नानासाठी गर्दी करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.