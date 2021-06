Kahi Sukhad

कऱ्हाड (सातारा) : कऱ्हाडचे व्यापारी अनिल शहा यांच्या लंडनस्थित (London) जावयाने भारतातील अक्षयपात्र संस्थेस ऑक्‍सिजन (Oxygen) निर्मितीसाठी दहा लाखांची देणगी दिली आहे. डॉ. अक्षय व नमिता जैन यांच्या औदार्याचे शहरात कौतुक होत आहे. (One Million Rupees For Oxygen From Akshay Jain Of London Sata