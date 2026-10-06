हातचलाखीने ६० हजारांचा गंडा

दर्शनाच्या बहाण्याने सोन्याची अंगठी लंपास
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पत्ता विचारण्यासाठी ज्येष्ठ व्यक्तीला कारजवळ बोलावून हातचलाखी
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ६ : पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने एका ज्येष्ठ नागरिकाशी संवाद साधत कारमध्ये बसलेल्या ‘महाराजांचे’ दर्शन घेण्यास सांगून ठकबाजांनी सुमारे ६० हजार रुपयांची सोन्याची अंगठी काढून घेतली. ही घटना जाकीर हुसेन कॉलनीत घडली.
मोहाडी रोडवरील जाकीर हुसेन कॉलनीतील ज्येष्ठ नागरिक रामचंद्र गंभीर बेडीस्कर (वय ६३) सकाळी मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडले. ते रस्त्याच्या कडेला चालत असताना, गाडगेबाबा चौकाकडून आलेली पांढऱ्या रंगाची विनाक्रमांकाची कार त्यांच्याशेजारी थांबली.
कारचालकाने बेडीस्कर यांना जवळ बोलावून, कारमध्ये महाराज बसले आहेत, त्यांचे दर्शन घ्या आणि आम्हाला एक पत्ता सांगा, असे सांगितले. कारजवळ गेल्यावर त्यांना आत पूर्ण नग्नावस्थेत एक व्यक्ती दिसली. त्याने बेडीस्कर यांच्या डोक्यावरून हात फिरवून आशीर्वाद दिल्याचा बनाव केला. पत्ता सांगताच कार निघून गेली.
चौकट
हातातील सोन्याची अंगठी गायब
कार निघून गेल्यानंतर काही अंतर चालत गेल्यावर बेडीस्कर यांना बोट हलके वाटले. पहिल्या बोटातील ६० हजार रुपयांची सोन्याची अंगठी गायब असल्याचे लक्षात आले. आशीर्वाद देण्याच्या बहाण्याने महाराज नाव सांगणाऱ्याने हातचालाखी करून अंगठी काढली होती. त्यांनी आरडाओरड करत कारचा पाठलाग केला. मात्र, चालक पसार झाला. या प्रकरणी रामचंद्र बेडीस्कर यांच्या तक्रारीवरून रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. सीसीटीव्हीच्या आधारे पोलिस शोध घेत आहेत.