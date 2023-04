Akshay Tritiya : अक्षय तृतीयानिमित्त प्रेस महामंडळाने नाशिक रोडच्या भारत प्रतिभूती वह चलार्थपत्र मुद्रणालय कामगारांबरोबरच नागरिकांसाठी शुद्ध सोन्या-चांदीची नाणी (मुद्रा) विक्रीसाठी उपलब्ध केली आहेत.

विशेष म्हणजे ही नाणी प्रेस महामंडळाच्या टांकसाळेत तयार करण्यात आलेली आहेत. इंडिया सिक्युरिटी प्रेस मजदूर संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे आणि कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर जुंद्रे यांनी ही माहिती दिली. (Gold Silver Coins available to all by Press corporation occasion Akshaya Tritiya nashik news)

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

जेलरोडवरील चलार्थ पत्र मुद्रणालय समोरील काचेच्या इमारतीत २० ते २६ एप्रिलदरम्यान ही नाणी विक्रीसाठी उपलब्ध राहतील. या नाण्यांच्या घोषित किमतीत सर्व कर समाविष्ट आहेत. आगाऊ नाव नोंदणीसाठी आयएसपी एचआर विभागात संपर्क साधावा किंवा सहाय्यक व्यवस्थापक किशोर माने (९९८१९४४४३३) यांच्याशी संपर्क साधावा.

पाच ते दहा ग्रॅमपर्यंत सोन्याची नाणी व सोन्याचा वीस ग्रॅमचा बार तसेच चांदीची चाळीस ग्रॅमची नाणी उपलब्ध आहेत. सोन्याच्या पाच ग्रॅमच्या नाण्याची किंमत ३२,७८६ आहे. चांदीच्या ४० ग्रॅमच्या नाण्याची किंमत ३३६७ आहे.

भगवान गणेश, महालक्ष्मी, दुर्गामाता, अक्षयतृतीया मुद्रा, मोर चित्र रचना मुद्रा, लक्ष्मी व गणेश मुद्रा अशा स्वरूपात ही नाणी तयार करण्यात आली आहेत. प्रेस कामगार व नागरिकांनी आगाऊ नावनोंदणी करूनही ही नाणी खरेदी करावीत, असे आवाहन जगदीश गोडसे यांनी केले आहे.