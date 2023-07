Nashik Accident News: फोन करूनही शासकीय रुग्णवाहिका मिळालीच नाही!

Nashik Accident News : उंटवाडी सिटी सेंटर मॉल येथे भरधाव बसने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात दोन तरुण गंभीर जखमी झाले.

तर वेळेवर १०८ क्रमांकावर फोन करूनही शासकीय रुग्णवाहिकेची मदत वेळेवर न मिळाल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त करण्यात येत होता. (Government Ambulance not received even after calling after accident at city center mall Nashik News)

शुक्रवारी (ता. ७) दुपारी दुचाकीहून प्रवास करणाऱ्या युवकांना भरधाव बसने धडक दिल्यानंतर गंभीर जखमी असलेल्या अपघातग्रस्तांना रुग्णालयात दाखल करण्याकरिता नागरिकांनी १०८ क्रमांकावर तत्काळ फोन केला.

मात्र अपघातग्रस्तांना मदत करण्याकरिता शासकीय रुग्णवाहिका आलीच नाही. तर फोनवर बोलणाऱ्या महाशयांनी रुग्णवाहिकाच उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले.

काही जागृत नागरिकांनी सरकारी रुग्णवाहिका येत नसल्याचे लक्षात घेऊन खासगी रुग्णवाहिका बोलावून घेत यातून जखमी युवकांना शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी अपघात झाला होता तेथून अवघ्या काही मिनिटांच्याच अंतरावर शासकीय जिल्हा रुग्णालय असूनही असे प्रकार घडत असतील तर इतर अपघातग्रस्तांना खरंच मदत होत असेल का, असा आरोप नागरिकांमधून उपस्थित करण्यात येत आहे.

"बसने जोरदार धडक दिल्यानंतर झालेल्या अपघातात अपघातग्रस्तांना तत्काळ रुग्णालयात भरती करण्याकरिता १०८ क्रमांक रुग्णवाहिकेची मदत मागितली. मात्र मदत मिळालीच नाही. अपघात झालेल्या घटनास्थळावरून अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर जिल्हा शासकीय रुग्णालय असून शासकीय रुग्णवाहिका तत्काळ मिळाली नाही. हे प्रशासकीय यंत्रणेचे अपयश म्हणावे लागेल." - दर्शन बोरसे