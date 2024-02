Government directives to Anganwadi children will get strike time food nashik esakal

नाशिक Nashik Anganwadi News : अंगणवाडी बालकांना मिळणार संप काळातील आहार; शासनाचे निर्देश अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांनी विविध मागण्यांसाठी पुकारलेला संप शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे तब्बल ५३ दिवसांनंतर मिटला आहे.