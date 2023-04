Government Employees Strike : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संप काळातील सात दिवसांचे वेतन द्यायचे की नाही या विषयी आज सायंकाळपर्यतही निर्णय होवू शकला नाही. त्यामुळे राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्याचा पगार झालेला नाही.

समजा, उद्या निर्णय झालाच तरी परवा शुक्रवार (ता.१४) पासून सलग तीन दिवस सुट्या असल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळायला पुढील आठवडा उजाडणार आहे.

एकूणच यंदाचा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीला कर्मचारी वेतनाविनाच राहणार असल्याचे चित्र आहे. (Government employees without salary during festivals No decision regarding 7 days of strike nashik news)

जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. सलग सात दिवसांच्या संपामुळे कामकाजावर परिणाम होऊन शासनाने संप काळातील काम न केलेल्या दिवसांचे वेतन न देण्याचा निर्णय घेतला.

तर कामगार संघटनांनी मात्र संप काळातील काम न केलेल्या दिवसांचे वेतन मिळण्याचा आग्रह धरला आहे. या सगळ्यास विषयावर एकमत होत नसल्याने अखेर संबंधित दिवसांच्या असाधारण रजा समजून त्यांचा निवृत्तीवेतनाशी संबंध न जोडण्याचा निर्णय आहे.

तर अनेक कामगारांनी अर्जित रजा तसेच संचित रजापैकी शिल्लक रजा भरून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कामगार संघटना संपकाळातील दिवसांच्या वेतनासाठी ठाम असल्याने कर्मचाऱ्यांनीही संप काळातील काम न केलेल्या दिवसांचे वेतन मिळणार असे गृहीत धरले.

परिणामी, त्या दिवसांच्या वेतनाचा विषय मार्गी लागत नसल्याने अजूनपर्यत संपातील त्या सात दिवसांच्या वेतनाबाबत निर्णय झालेला नाही आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतनही झाले नाही.



वेतनाला पुढील आठवडा उजाडणार

संप काळातील सात दिवसांच्या वेतनाबाबत आजही निर्णय झाला नाही. निर्णयच झाला नाही म्हणून आज वेतनाबाबत आदेशही निघाला नाही. उद्या गुरुवारी (ता.१३) सात दिवसांच्या वेतनाबाबत निर्णय झाला तरी लागलीच उद्याच कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वेतन जमा होणार नाही.

त्यानंतर शुक्रवारी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती आहे. तमाम आंबेडकर प्रेमीसाठी डॉ. आंबेडकर जयंती म्हणजे सण असतो. एका बाजूला सणासाठी शासनाकडून आनंदाचा शिधा देण्याचे नियोजन असतांना दुसरीकडे मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनही नाही अशी स्थिती असेल.

त्यामुळे पुढील आठवड्यात सोमवारी बिल तयार होतील. मंगळवारी कोषागारात बिल सादर होतील त्यानंतर यथावकाश वेतन जमा होणार आहे. एकूणच सण उत्सवात सरकारी कर्मचारी मात्र वेतनाविनाच राहणार असल्याचे चित्र आहे.