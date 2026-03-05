नाशिक

Nashik Women Health : महिलांच्या आरोग्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! स्तन आणि गर्भाशयाच्या कर्करोगाची तपासणी आता मोफत

Focus on Early Detection of Breast and Cervical Cancer : महिलांमधील स्तन आणि गर्भाशयाच्या कर्करोगाचे लवकर निदान व्हावे यासाठी राज्य शासनाकडून मोफत तपासणी मोहीम राबविण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
Breast and Cervical Cancer

Breast and Cervical Cancer

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महिलांमधील स्तन आणि गर्भाशयाच्या कर्करोगाचे निदान करण्यासाठी शासनातर्फे मोफत तपासणी करण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. आमदार पंकज भुजबळ यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.

Breast Cancer

