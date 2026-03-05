Nashik Women Health : महिलांच्या आरोग्यासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! स्तन आणि गर्भाशयाच्या कर्करोगाची तपासणी आता मोफत

नाशिक: महिलांमधील स्तन आणि गर्भाशयाच्या कर्करोगाचे निदान करण्यासाठी शासनातर्फे मोफत तपासणी करण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. आमदार पंकज भुजबळ यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली..विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बुधवारी (ता. ४) विधानपरिषद सभागृहात आमदार विक्रम काळे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यामध्ये आमदार पंकज भुजबळ यांनी सहभाग घेऊन प्रश्न उपस्थित केले..Highway helmet rule Kolhapur : कोल्हापूर महामार्गावर दुचाकीस्वारांना ‘नो हेल्मेट-नो एन्ट्री’, १६ मार्चपासून नियम लागू.महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला स्तन आणि गर्भाशयाच्या कर्करोगाचा गंभीर प्रश्न त्यांनी सभागृहात मांडला. ‘या आजाराचे लवकर निदान झाल्यास वेळेत उपचार करून महिलांचे प्राण वाचवता येऊ शकतात; यासाठी शासन ठोस धोरण आखणार आहे का?’ असा प्रश्न आमदार भुजबळ यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे विचारला. यावर उत्तर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, "कॉर्पोरेट कंपन्यांसोबत बैठक घेऊन ‘सीएसआर’ निधीचा या लोककल्याणाच्या कामात समावेश करण्याचा निर्णय घेऊ," असे त्यांनी आश्वासित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.