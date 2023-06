Nashik Crime: काळ्या बाजारात विक्रीसाठी जात असलेले धान्य जप्त; देवळा पोलिसांची कारवाई

By

Nashik Crime : उमराणे (ता.देवळा) जवळील मुंबई आग्रा महामार्गावर शासकीय गोदामातील रेशनचा गहू व तांदूळ काळ्या बाजारात विक्रीसाठी घेऊन जाणारे वाहन मुद्देमालासह पोलिसांना जप्त करत धान्याची वाहतूक करणाऱ्या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

या कारवाईत देवळा पोलिसांनी सुमारे ११ लाख ९७ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या कारवाईमुळे तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. (Grains going for sale in black market seized Deola police action Nashik Crime)

बुधवार (ता.१४) रोजी उमराणे (ता.देवळा) येथील मुंबई आग्रा महामार्गावर ट्रक क्रमांक (एमएच १२ एफसी ५८४४) मध्ये ३ लाख ६० हजार रुपये किमतीचा सुमारे २४६ गोणी (प्रत्येकी ५० किलोचा कट्टा) तांदूळ व ३७ हजार ५०० रुपये किमतीचे सुमारे ३० गोणी गहू (प्रत्येकी ५० किलो) याप्रमाणे शासकीय गोदामातील गहू व तांदूळ धान्य वाहतुकीचा कोणताही परवाना नसताना काळ्या बाजारात विक्रीसाठी घेऊन जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली.

यावरुन देवळा पोलिसांनी गहू व तांदूळचा धान्यसाठा काळ्या बाजारात अवैध मार्गाने वाहतूक करीत संशयित यांच्या ताब्यातून ८ लाख रुपये किमतीचा मालट्रक असा एकूण ११ लाख ९७ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.

याप्रकरणी देवळा येथील पुरवठा निरीक्षक ज्योती कपाले यांनी संशयित विजय देवरे (रा. उमराणे, मनमाड रोड) व ट्रकचालक योगेश माणिक भामरे (वय ३२ रा, खुंटेवाडी ता.देवळा) यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अधिक तपास पोलिस निरीक्षक समीर बारवकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक विक्रांत कचरे व सहकारी करीत आहेत .