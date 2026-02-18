Nashik Gram Panchayat : नाशिकच्या ग्रामीण राजकारणाचे बिगुल वाजले! ६२१ ग्रामपंचायतींची नवी प्रभागरचना सुरू

नाशिक: जिल्ह्यात चालू वर्षात मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने अस्तित्वात आलेल्या एकूण ६२१ ग्रामपंचायतींमध्ये नव्याने प्रभागरचना करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेला शुक्रवार (ता. २०) पासून अधिकृत प्रारंभ होणार असून ४ मे रोजी अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे. प्रभागरचनेच्या हालचालींमुळे जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांमध्ये निवडणुकीचे वेध लागले आहेत..राज्यात जानेवारी ते डिसेंबरदरम्यान मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रनिहाय प्रभागरचना करण्यात येणार आहे. आयोगाने यासाठी सविस्तर वेळापत्रक जाहीर केले आहे..तहसीलदारांमार्फत शुक्रवारपासून गुगल अर्थच्या साहाय्याने नकाशे तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रभागरचना जाहीर करून हरकती व सूचना मागविण्यात येतील. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ४ मे रोजी अंतिम प्रभागरचना जाहीर केली जाईल..दरम्यान, राज्य शासनाने मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची तयारी केली होती; मात्र उच्च न्यायालयाने त्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर आयोगाने प्रभागरचनेचा कार्यक्रम जाहीर केल्याने निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळाली आहे..जिल्ह्यातील पेठ व सुरगाणा हे दोन तालुके वगळता उर्वरित १३ तालुक्यांतील ६२१ ग्रामपंचायतींमध्ये नव्याने प्रभागरचना केली जाणार आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने संभाव्य उमेदवारांनी आतापासूनच गावपातळीवर संपर्क वाढविण्यास सुरवात केली आहे. ही प्रभागरचना अंतिम झाल्यानंतर जिल्ह्यातील ग्रामीण राजकारणाचे समीकरण नव्याने ठरणार असून, गावपातळीवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत..TET Promotion Rules : टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांच्या पदोन्नतीवरून वादंग; शिक्षकांची उच्च न्यायालयात धाव, पदोन्नती प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात!.प्रभागरचना वेळापत्रक७ एप्रिल : प्रारूप प्रभागरचनेची प्रसिद्धी१३ एप्रिल : हरकती व सूचनांसाठी अंतिम मुदत१६ एप्रिल : हरकतींवर सुनावणी२८ एप्रिल : जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रस्ताव आयोगाकडे सादर४ मे : अंतिम प्रभागरचनेची घोषणा.मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायती (तालुकानिहाय संख्या)कळवण (२९), येवला (६८), इगतपुरी (०९), दिंडोरी (६०), त्र्यंबकेश्वर (०३), सिन्नर (१००), निफाड (६४), बागलाण (४०), चांदवड (५३), देवळा (११), नांदगाव (६०), मालेगाव (९९), नाशिक (२५)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.