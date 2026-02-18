नाशिक

Nashik Gram Panchayat : नाशिकच्या ग्रामीण राजकारणाचे बिगुल वाजले! ६२१ ग्रामपंचायतींची नवी प्रभागरचना सुरू

Ward Delimitation for 621 Gram Panchayats in Nashik : ग्रामपंचायतींमध्ये नव्याने प्रभागरचना करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेला शुक्रवार पासून अधिकृत प्रारंभ होणार असून ४ मे रोजी अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
नाशिक: जिल्ह्यात चालू वर्षात मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने अस्तित्वात आलेल्या एकूण ६२१ ग्रामपंचायतींमध्ये नव्याने प्रभागरचना करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेला शुक्रवार (ता. २०) पासून अधिकृत प्रारंभ होणार असून ४ मे रोजी अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे. प्रभागरचनेच्या हालचालींमुळे जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांमध्ये निवडणुकीचे वेध लागले आहेत.

