Nashik News : नाशिकच्या १६ ग्रामपंचायतींचा कचरा प्रश्न सुटला! महापालिकेच्या विल्होळी डेपोत होणार प्रक्रिया

नाशिक: ग्रामपंचायतींकडे संकलित होणारा कचरा साठविण्यासाठी जागेची अडचण आणि प्रक्रिया करण्यासाठी पुरेसा निधी नसल्याने निर्माण झालेला नाशिक व इगतपुरी तालुक्यातील १६ ग्रामपंचायतींच्या कचऱ्याचा प्रश्न आता निकाली निघण्याच्या मार्गावर आहे. या ग्रामपंचायतींचा कचरा महापालिकेच्या विल्होळी येथील कचरा डेपोत पाठविण्यास नाशिक महापालिकाने सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे शहरालगतच्या गावांमधील कचऱ्याचा गंभीर प्रश्न सुटण्याची चिन्हे आहेत..शहरालगतच्या ग्रामपंचायतींमध्ये लोकसंख्यावाढीमुळे मोठ्या प्रमाणात कचरा संकलित होतो. मात्र त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आवश्यक तेवढी मोकळी जागा उपलब्ध नाही. काही ठिकाणी जागा असली तरी प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री, तांत्रिक सुविधा आणि मनुष्यबळ नसल्यामुळे कचऱ्याचे ढीग साचलेले दिसून येतात. .विशेषतः पावसाळ्यात या ढिगांमधून दुर्गंधी पसरते, कीटकांचा प्रादुर्भाव वाढतो आणि रोगराई पसरण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे हा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला होता. या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी नाशिक महापालिकेच्या आयुक्त मनीषा खत्री यांच्याकडे शहरालगतच्या ग्रामपंचायतींचा कचरा स्वीकारण्याची विनंती केली होती. या विनंतीला महापालिकेने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने हा प्रश्न मार्गी लागला आहे..निश्चित करण्यात आलेल्या अटींनुसार संबंधित ग्रामपंचायती स्वतःचा कचरा विल्होळी येथील डेपोपर्यंत वाहून नेतील. तसेच त्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारे शुल्क महापालिकेला अदा करतील. या अटींची पूर्वकल्पना ग्रामपंचायतींना देण्यात आली असून, त्यांनी त्या मान्य करत कचरा पाठविण्यास तयारी दर्शविली आहे..सध्या आठवड्यातून किती दिवस कचरा पाठवायचा, वाहतुकीचे नियोजन कसे करायचे आणि डेपोवरील व्यवस्थापन कसे करायचे याबाबत अंतिम निर्णय बाकी आहे. मात्र सर्व ग्रामपंचायतींनी तत्त्वतः सहमती दिल्याने प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे..महापालिकेने शहरालगतच्या ग्रामपंचायतींचा कचरा स्वीकारण्यास मान्यता दिल्यामुळे स्थानिक स्वच्छतेच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. कचऱ्यावर योग्य प्रकारे प्रक्रिया होणार असल्याने पर्यावरणीय दुष्परिणाम टळण्यास मदत होईल. तसेच ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा आर्थिक व प्रशासकीय ताण कमी होणार आहे..या निर्णयामुळे ग्रामस्थांना दुर्गंधी, डास व इतर कीटकांच्या त्रासातून दिलासा मिळणार असून, आरोग्याच्या दृष्टीनेही सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहे. शहर आणि ग्रामीण भागातील समन्वयातून कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न सोडविण्याचा हा प्रयत्न पुढील काळात आदर्श ठरू शकतो. एकूणच, शहर-ग्रामीण समन्वयातून कचरा व्यवस्थापनाची समस्या सोडविण्याचा हा प्रयत्न स्वच्छता मोहिमेला नवे बळ देणारा ठरणार आहे..Parbhani Protest: 'शक्तिपीठ'विरोधात परभणीत 'रास्ता रोको'; सक्तीने जमीन मोजणीचा आरोप, लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार.समाविष्ट ग्रामपंचायती पुढीलप्रमाणेइगतपुरी तालुका : घोटी, गोंदे, वाडीवऱ्हे, मुंढेगाव, साकूर, टाकेद. नाशिक तालुका : विल्होळी, गोवर्धन, महादेवपूर, चांदशी, सारूळ, जलालपूर, राजूर बहुला, पिंपळद, सिद्ध पिंप्री व पळसे..शहरालगतच्या ग्रामपंचायतींचा कचरा स्वीकारण्याची विनंती महापालिकेने मान्य केल्यामुळे हा प्रश्न निकाली निघणार आहे. त्यासाठी येणारा खर्च ग्रामपंचायतींना द्यावा लागेल. या कचऱ्यावर प्रक्रियादेखील केली जाईल. ग्रामपंचायतींच्या स्वच्छतेच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.- ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक.