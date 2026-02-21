Nashik Gram Panchayat : प्रशासक नको, आम्हालाच मुदतवाढ द्या! जिल्ह्यातील ४५० ग्रामपंचायतींनी ठोकले कुलूप

नाशिक: ग्रामपंचायतींमधील सरपंच व सदस्यांना मुदतवाढ मिळावी, यासाठी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने शुक्रवारी (ता. २०) ग्रामपंचायत बंदचे आवाहन केले. त्यानुसार जिल्ह्यातील ७० ते ७५ टक्के (४०० ते ४५०) ग्रामपंचायतींनी यात सहभाग नोंदविला. .जिल्ह्यात ६१० ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच व सदस्यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारीत पूर्ण होत आहे. आता ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील ६२१ ठिकाणी मतदारयादीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने येत्या काळात येथील निवडणुका होतील. तोपर्यंत प्रशासक म्हणून मुदत संपलेले सरपंच व सदस्यांनाच मुदतवाढ देण्याची मागणी सरपंच परिषदेने केली होती. .त्याला शासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने परिषदेने जाहीर केल्याप्रमाणे एकदिवसीय ग्रामपंचायत बंद आंदोलन शुक्रवारी करण्यात आले. या बंद आंदोलनाला जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला. अनेक ग्रामपंचायतींनी नियमित कामकाज बंद ठेवत, आंदोलनास पाठिंबा दर्शविला. सुमारे ४५० ग्रामपंचायतींनी आंदोलनात भाग घेतल्याचा दावा परिषदेने केला आहे..Kolhapur Audit Panel : वार्षिक मूल्य दराचा प्रारुप; प्रस्ताव कार्यवाहीसाठी पाठवा जिल्हाधिकारी येडगे : लोकलेखा समितीची बैठक.शासनाने प्रशासक नियुक्त न करता सध्या कार्यरत असलेल्या कार्यकारी मंडळाला निवडणुका होईपर्यंत मुदतवाढ द्यावी. यासाठी ग्रामपंचायतीने कामबंद आंदोलन पुकारले. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद लाभला. पुढील टप्प्यात आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे.-शिवा सुराशे, जिल्हाध्यक्ष, सरपंच परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.