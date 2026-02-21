नाशिक

Nashik Gram Panchayat : प्रशासक नको, आम्हालाच मुदतवाढ द्या! जिल्ह्यातील ४५० ग्रामपंचायतींनी ठोकले कुलूप

Gram Panchayat Shutdown Across Nashik District : मुदतवाढ मिळावी, यासाठी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने शुक्रवारी ग्रामपंचायत बंदचे आवाहन केले. त्यानुसार जिल्ह्यातील ७० ते ७५ टक्के (४०० ते ४५०) ग्रामपंचायतींनी यात सहभाग नोंदविला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: ग्रामपंचायतींमधील सरपंच व सदस्यांना मुदतवाढ मिळावी, यासाठी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने शुक्रवारी (ता. २०) ग्रामपंचायत बंदचे आवाहन केले. त्यानुसार जिल्ह्यातील ७० ते ७५ टक्के (४०० ते ४५०) ग्रामपंचायतींनी यात सहभाग नोंदविला.

