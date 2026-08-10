नाशिक

Kidnay Donate : आजीकडून नातवाला मूत्रपिंडदान; मविप्र रुग्णालयात दोन रुग्णांवर मूत्रपिंड प्रत्‍यारोपण यशस्‍वी

डॉ. वसंतराव पवार वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्‍णालय मूत्रपिंड प्रत्‍यारोपण विभागात दोन रुग्णांवर मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली.
Kidnay Donate

Kidnay Donate

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक - आडगाव येथील मविप्र संस्थेच्या डॉ. वसंतराव पवार वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्‍णालय मूत्रपिंड प्रत्‍यारोपण विभागात दोन रुग्णांवर मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली. याबाबतची माहिती ॲड. नितीन ठाकरे, अधिष्ठाता डॉ. सुधीर भामरे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Patient
donate
Kidney
Kidney Transplant Success
Marathi News Esakal
www.esakal.com