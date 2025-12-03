नाशिक

Agricultural News : नाशिक द्राक्ष निर्यात घोटाळा! 'ॲपेडा' मानांकनाची पायमल्ली; कंपन्यांच्या नफेखोरीने शेतकरी तोट्यात

Nashik Grape Exporters Accused of Ignoring APEDA Standards : नाशिकमधील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांनी निर्यातदार कंपन्यांवर 'ॲपेडा' (APEDA) मानांकनाचे उल्लंघन करून द्राक्षांच्या गुणवत्तेनुसार योग्य मोबदला न दिल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.
रावसाहेब उगले
नाशिक: निर्यातक्षम द्राक्षांची हार्वेस्टिंग करताना निर्यातदार कंपन्यांना ‘ॲपेडा’कडून ठरवून दिलेल्या मानांकनाची पायमल्ली करीत असल्याचे समोर आले आहे. गुणवत्ता, आकार आणि बाजारपेठेनुसार द्यावयाच्या असलेल्या निकषांचे पालन न झाल्याने सर्वसामान्य शेतकरी तोट्यात जात आहे. त्यामुळे हार्वेस्टिंगच्या प्रक्रियेत सर्वांना समान न्याय देण्याची मागणी द्राक्ष उत्पादक शेतकरी सातत्याने करीत आहेत.

