Agricultural News : नाशिक द्राक्ष निर्यात घोटाळा! 'ॲपेडा' मानांकनाची पायमल्ली; कंपन्यांच्या नफेखोरीने शेतकरी तोट्यात

नाशिक: निर्यातक्षम द्राक्षांची हार्वेस्टिंग करताना निर्यातदार कंपन्यांना ‘ॲपेडा’कडून ठरवून दिलेल्या मानांकनाची पायमल्ली करीत असल्याचे समोर आले आहे. गुणवत्ता, आकार आणि बाजारपेठेनुसार द्यावयाच्या असलेल्या निकषांचे पालन न झाल्याने सर्वसामान्य शेतकरी तोट्यात जात आहे. त्यामुळे हार्वेस्टिंगच्या प्रक्रियेत सर्वांना समान न्याय देण्याची मागणी द्राक्ष उत्पादक शेतकरी सातत्याने करीत आहेत..परदेशातील विविध बाजारपेठांना द्राक्षांचे विशिष्ट आकारमान आवश्यक असते. काही सुपर मार्केट १४ मिमी आकाराची द्राक्षेच स्वीकारतात; तर काही ठिकाणी मोठ्या आकाराच्या द्राक्षांना प्राधान्य दिले जाते. तथापि, या ‘सायझ चार्ट’ची माहिती बहुतेक शेतकऱ्यांना दिली जात नाही..निर्यातदार कंपन्यांना ज्या बाजारपेठेत मोठ्या आकाराच्या द्राक्षांना भाव मिळतो, तिथे त्या १६ ते १८ मिमीपर्यंतचा माल पाठवितात. पण, शेतकऱ्यांकडून मात्र त्याच मालाची हार्वेस्टिंग १४ मिमीच्या मानांकनावर केली जाते. म्हणजेच उच्चभाव मिळणाऱ्या मोठ्या आकाराच्या द्राक्षांचा लाभ निर्यातदार कंपनी घेते आणि दर्जानुसार योग्य मोबदला न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानीला सामोरे जावे लागते. एकूणच निर्यातदार कंपन्यांकडून होणारी ही मानांकनातील ढिलाई थांबवून न्याय्य, पारदर्शक आणि शेतकरीहिताचे धोरण लागू करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे..विशिष्ट शेतकऱ्यांना झुकते माप?हार्वेस्टिंगच्या वेळी आकारमान तपासताना काही कंपन्या विशिष्ट किंवा मोठ्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देतात; तर सर्वसामान्य शेतकरी मागे पडतो, असा आरोपही करण्यात येत आहे. आकाराचा निकष सर्वांसाठी समान असावा, असे असताना प्रत्यक्षात वेगवेगळे निकष लागू केल्याने ग्रेडिंगमध्ये पारदर्शकता राहत नाही..शेतकऱ्यांचा तोटा कुठे होतो?सुपर मार्केटसाठीचे मानांकन सर्वाधिक उच्च असते. त्या निकषांनुसार निवडलेले द्राक्ष सर्वोच्च दराने जातात; परंतु शेतकऱ्यांचा गंभीर आरोप असा आहे, की ‘कंपनी हार्वेस्टिंग करताना संपूर्ण माल सुपर मार्केट ग्रेडप्रमाणेच घेते; पण त्याचा दर मात्र सर्वसामान्य ग्रेडचा देते.’ यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. कारण, उच्च दर्जाच्या द्राक्षाचे मूल्य कमी दरात दिले जाते..मानांकन आणि विदेशी ऑर्डर्स ‘गुप्त’ का?परदेशी सुपर मार्केट किंवा आयातदारांकडून मिळणाऱ्या ऑर्डर्सचा तक्ता म्हणजे कोणत्या ठिकाणी कोणत्या आकाराचे, गुणवत्ता, मानांकनाचे आणि कोणत्या दरातील द्राक्षे जात आहेत, याची माहिती कंपन्यांकडे स्पष्टपणे उपलब्ध असते; परंतु ही माहिती शेतकऱ्यांपासून लपवली जाते. .हा तक्ता कंपन्यांच्या कार्यालयात लावावा किंवा सर्व शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. यामुळे कोणत्या आकाराच्या द्राक्षांना किती दर मिळतो, कोणत्या बाजारपेठेत कोणता माल जातो, हार्वेस्टिंगचे निकष कशावर आधारित आहेत, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता वाढू शकते..द्राक्ष बागायतदार किंवा इतर शेतकरी सततच्या पावसाने हतबल झालेला आहे. त्यामुळे मोठा तोटा यावर्षी सोसावा लागेल. शासनाने थकीत कर्जदार आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. अन्यथा, याचे दुष्परिणाम पुढील वर्षी दिसतील.- सुनील चोपडे, शेतकरी, लोणवाडी.Agriculture News : पावसाचा फटका! फळांच्या दरात मोठी वाढ; गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५ हजार कॅरेटची आवक थेट ८०-९० वर.परदेशातून नेमक्या कोणत्या बाजारपेठेला कोणत्या आकाराची मागणी आहे, याचा तक्ता कंपन्यांनी त्यांच्या कार्यालयात लावावा किंवा थेट शेतकऱ्यांना द्यावा. माहिती खुली झाली तर शेतकरी जागरूक होतील आणि गैरव्यवहाराला आळा बसेल. व्यवहार पारदर्शक पद्धतीने व्हायला हवेत.- सचिन संभेराव, शेतकरी, मानोरी (ता. निफाड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.