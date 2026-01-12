Nashik Grapes Export : नाशिकच्या द्राक्षांचा परदेशात डंका! नेदरलँड अन् जर्मनीसाठी पहिली ३० टनांची खेप रवाना

लासलगाव: निसर्गाच्या लहरीपणाला, वाढत्या उत्पादन खर्चाला आणि अनिश्चित हवामानाला तोंड देत नाशिकच्या द्राक्षांनी अखेर जागतिक बाजारपेठेत आपली गोडी पुन्हा सिद्ध केली आहे. यंदाच्या हंगामातील पहिली ३० टन द्राक्षांची खेप नेदरलँड आणि जर्मनी या युरोपीय देशांसाठी रवाना झाली आहे. .यामुळे जिल्ह्यातील द्राक्ष हंगामाचा खऱ्या अर्थाने दिमाखदार ‘श्रीगणेशा’ झाला आहे. निफाड परिसरातील निर्यातक्षम बागांमधून दोन कंटेनर भरून ही खेप पाठविण्यात आली. सुरुवातीलाच सरासरी १५० रुपये प्रतिकिलो असा समाधानकारक दर मिळाल्याने अडचणीत सापडलेल्या द्राक्ष उत्पादकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे..नाशिकच्या द्राक्षांची चव, रंग आणि टिकाऊपणा यांना युरोपीय बाजारात नेहमीच मागणी असते. यंदा दीर्घकाळ पडलेल्या पावसामुळे उत्पादनावर परिणाम झाला असला, तरी ज्या बागा वाचल्या, त्या बागांमधील द्राक्षांनी गुणवत्ता चाचणीत बाजी मारली. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार अवशेषमुक्त (Residue-free) उत्पादन, शीतसाखळी व्यवस्थापन आणि काटेकोर पॅकिंगमुळे व्यापाऱ्यांनी नाशिकच्या द्राक्षांना पहिल्या टप्प्यातच पसंती दिली आहे..धोरणात्मक मदतीची गरजयंदा राज्यातून सुमारे २४ हजार ७२४ द्राक्षबागांची निर्यातीसाठी नोंदणी झाली आहे. बदलत्या हवामानाचा धोका लक्षात घेता शासनाने दीर्घकालीन व स्थिर निर्यात धोरण राबवावे, अशी मागणी उत्पादकांकडून होत आहे. वाहतूक खर्चात सवलत, कार्गो उपलब्धता, विमा संरक्षण आणि ड्यूटी स्ट्रक्चरमध्ये सुधारणा झाल्यास भारतीय द्राक्षे जागतिक स्पर्धेत अधिक भक्कमपणे उभी राहू शकतील, असा विश्वास तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत..आजची निर्यातक्षम द्राक्षाची स्थितीयुरोपमध्ये प्रवेश : नेदरलँड व जर्मनीसाठी पहिली खेप रवानाकिलोला १५० रुपये : हंगामाच्या सुरुवातीलाच समाधानकारक दरपरकीय चलनात वाढ : मागील हंगामात ३,०५० कोटींची कमाईनोंदणीत वाढ : महाराष्ट्र व कर्नाटकातून निर्यात नोंदणी.Sangli Farmer : १४ महिने उलटले, तरी ऊस फडातच! तुऱ्यांमुळे वाळवा तालुक्यात शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान.पावसामुळे यंदा बागांचा खर्च जवळपास दुप्पट झाला. रोगांवर नियंत्रण ठेवताना मोठी तारेवरची कसरत करावी लागली. निर्यातीला सुरुवात झाली, हे दिलासादायक आहे; पण सरकारने वाहतूक सवलत किंवा विशेष पॅकेज जाहीर करणे गरजेचे आहे.- कैलास भोसले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्षबागातदार संघ.निर्यात म्हणजे फक्त दर नाही, तर शिस्तबद्ध उत्पादन आणि व्यवस्थापन आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे आम्ही जागतिक बाजारपेठेत टिकू शकलो. सरकारची धोरणात्मक साथ मिळाली, तर निर्यात आणखी वाढेल.- वृषभ भंडारी, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी, नांदुर्डीगुणवत्तेवर तडजोड न करता द्राक्षे वाचवली, त्याचेच फळ आज मिळत आहे. सुरुवातीला १५० रुपयांचा दर मिळणे उत्साहवर्धक आहे. हवामान जोखीम लक्षात घेऊन विमा योजना अधिक प्रभावी व्हायला हव्यात.- सचिन वाघ, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी, रानवड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.