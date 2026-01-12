नाशिक

Nashik Grapes Export : नाशिकच्या द्राक्षांचा परदेशात डंका! नेदरलँड अन् जर्मनीसाठी पहिली ३० टनांची खेप रवाना

Nashik Grapes Enter European Market with First Shipment : वाढत्या उत्पादन खर्चाला आणि अनिश्चित हवामानाला तोंड देत नाशिकच्या द्राक्षांनी अखेर जागतिक बाजारपेठेत आपली गोडी पुन्हा सिद्ध केली आहे.
Grapes

Grapes

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लासलगाव: निसर्गाच्या लहरीपणाला, वाढत्या उत्पादन खर्चाला आणि अनिश्चित हवामानाला तोंड देत नाशिकच्या द्राक्षांनी अखेर जागतिक बाजारपेठेत आपली गोडी पुन्हा सिद्ध केली आहे. यंदाच्या हंगामातील पहिली ३० टन द्राक्षांची खेप नेदरलँड आणि जर्मनी या युरोपीय देशांसाठी रवाना झाली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
agriculture
Grapes
Niphad
Price
Export
Agriculture News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com