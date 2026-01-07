Agriculture News : द्राक्ष पंढरी संकटात! ढगाळ वातावरणामुळे द्राक्ष बागांवर रोगांचे सावट, शेतकरी चिंतेत

लासलगाव: द्राक्षांची पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिक जिल्हातील द्राक्ष उत्पादक शेतकरी सध्या गंभीर संकटात सापडले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून जाणवणारी तीव्र थंडी आणि सततचे ढगाळ वातावरण याचा थेट परिणाम द्राक्ष बागांवर होत असून, उत्पादन व दर्जा दोन्ही धोक्यात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे..थंडी व ढगाळ हवामानामुळे वातावरणातील ओलाव्याचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी, द्राक्ष पिकांवर डाव्या, करपा, भुरी यांसारख्या बुरशीजन्य रोगांसह थ्रिप्स व मावा या किडींचा प्रादुर्भाव वाढण्याचा धोका तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. सध्या द्राक्षे फुगवणीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यात असून, या काळातील हवामान बदलांमुळे फुगवण थांबणे, दाण्यांचा आकार लहान राहणे, रंग व चमक कमी होणे असे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत..जिल्ह्यातील मोठा द्राक्षसाठा परदेशी बाजारपेठेसाठी घेतला जातो. मात्र प्रतिकूल हवामानामुळे दाण्यांवर डाग पडणे, साखरेचे प्रमाण घटणे, दाणे फुटणे व टिकाऊपणा कमी होणे अशा समस्या वाढू शकतात. त्यामुळे युरोप, रशिया, बांगलादेश, तसेच मध्य-पूर्व देशांतील द्राक्ष विक्रीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..अनेक शेतकऱ्यांची द्राक्षे निर्यात दर्जातून बाद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. रोग व किडींचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना वारंवार फवारण्या कराव्या लागत आहेत. महागडी औषधे, चिकट द्रव्ये आणि वाढलेला मजुरी खर्च यामुळे उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. त्यातच मॉन्सूननंतर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे निफाड तालुक्यासह परिसरातील सुमारे सत्तर टक्के द्राक्षबागांचे नुकसान झाले होते. .त्यातून सावरण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच नव्या हवामान संकटाने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी वाढली आहे. तज्ज्ञांच्या मते असेच हवामान पुढील काही आठवडे टिकल्यास एकूण द्राक्ष उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. उत्पादन घटल्यास स्थानिक बाजारात चांगल्या दर्जाच्या द्राक्षांना काही प्रमाणात दर वाढू शकतो; मात्र निर्यातक्षम द्राक्षांचे प्रमाण कमी झाल्यास अपेक्षित नफा मिळणे कठीण ठरणार आहे. मागील दोन-तीन वर्षांपासून द्राक्षांना समाधानकारक दर मिळत नसल्याने यंदाही दरांबाबत अनिश्चितता कायम आहे..Agricultural News : लासलगावात कांदा दरात १५ दिवसांत १००० रुपयांची घसरण; नाशिकच्या शेतकऱ्यांना २०० कोटींचा फटका.कांदा व टोमॅटो पिकांवरही परिणामथंडी, सतत ढगाळ वातावरण आणि वाढलेली ओल याचा फटका कांदा व टोमॅटो पिकांनाही बसण्याची शक्यता आहे. कांद्यावर करपा, पानांवरील डाग व कंद कुज; तर टोमॅटोवर फळ कुज, पान गुंडाळी व किडींचा प्रादुर्भाव वाढण्याचा धोका आहे. यामुळे उत्पादन घटण्यासह फवारणी खर्चात वाढ होत असून, स्थानिक बाजारातील उपलब्धता व दरांवरही परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.