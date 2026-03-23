Nashik Grapes Production : दर ४० टक्के जास्त मिळाल्याने यंदा द्राक्ष हंगाम दिलासादायक

किरण कवडे- अतिवृष्टी व खराब हवामानामुळे द्राक्षाचे उत्पन्न तब्बल ५० टक्क्यांनी घटले. मात्र, मागील वर्षीच्या तुलनेत दर ३० ते ४० टक्के जास्त मिळाल्याने यंदाचा द्राक्ष हंगाम शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरला. घटलेल्या उत्पन्नाची भर वाढीव दराने पुरेशा प्रमाणात झालेली नसली तरी झालेला खर्च भागवून शेतकरी नफ्यात राहिल्याने त्यांचा हंगाम पूर्णतः वाया गेलेला नाही, अशी माहिती द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब गडाख यांनी दिली. द्राक्ष हंगामाविषयी त्यांच्याशी साधलेला संवाद..द्राक्ष उप्तन्नात घट होण्याची प्रमुख कारणे काय?बाळासाहेब गडाख : नाशिक जिल्ह्यात द्राक्षाचे दीड लाख एकर क्षेत्र आहे. एकरी साधारणतः १० टनापर्यंत उत्पादन घेतले जाते. दिवाळीपूर्वी किंवा नंतर (साधारणतः ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये) द्राक्षबागांची छाटणी होते. यंदा दिवाळीनंतर द्राक्ष छाटणी झाली नाही. त्यात मेपासूनच पावसाला सुरवात झाली. घडनिर्मितीच्या काळातच पाऊस आणि ढगाळ हवामान राहिल्यामुळे झाडांना पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळाला नाही. परिणामी, उत्पन्नात तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत घट झाली. त्यामुळे यंदाचा द्राक्ष हंगाम मार्चअखेर संपुष्टात येईल..उत्पादित द्राक्षांना दर कसा मिळाला?: उत्पन्नात घट झालेली असली तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ३० ते ४० टक्के दर जास्त मिळाला. मागील वर्षी प्रतिकिलो ८० ते १०० रुपये तर यंदा १२० ते १५० रुपयांपर्यंत भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून निघाले. नफ्यातील त्यांचा वाटा निश्चित कमी झाला, हे मान्य करावे लागेल. पण नुकसान होवूनही अपेक्षित दर मिळाल्याने त्यांच्या नफ्यात घट झाली..युद्धाचा द्राक्ष निर्यातीवर काय परिणाम?: नाशिकमध्ये दीड लाख एकरावर द्राक्ष उत्पादन होते. त्यापैकी ९ ते १० हजार कंटेनर द्राक्ष निर्यातक्षम द्राक्ष असतात. विशेषतः युरोप, युके, रशिया या ठिकाणी द्राक्ष पाठविली जातात. आखाती देशांमध्ये फक्त दुबईला काही प्रमाणात द्राक्ष पाठविली जात असल्यामुळे त्याचा फारसा परिणाम जाणवला नाही. आतापर्यंत सुमारे पाच हजार कंटेनर (५० टक्के) निर्यात झाले आहेत. येत्या काळात हा आकडा ७५ टक्क्यांपर्यंत पोचण्याची अपेक्षा आहे..वाइन उद्योगाची काय स्थिती राहील?: वाइन उद्योगावर उत्पन्न घटल्याचा फारसा परिणाम जाणवणार नाही. त्यांच्याकडे मागील वर्षीचा साठा असतो. मागणीच्या तुलनेत पुरवठ्याचे संतुलन राखण्याचे सूत्र उत्पादकांना अवगत आहे. नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक उत्पादित होणारे सुधाकर, क्रिमसन, थॉमसन, आर-३६ या प्रकारची द्राक्ष युरोप व युकेला जातात. तर सोनाका हा चीन, मलेशिया आणि बांगलादेशला पाठवला जातो..कर्जमाफीचा द्राक्ष उत्पादकांना कितपत फायदा होईल?: शासनाने दिलेली कर्जमाफीच्या माध्यमातून केलेली मदत ही अत्यंत तुटपुंजी आहे. शेतकऱ्यांच्या अनेक अडचणी आहेत. कंटेनरचे भाडे वाढले. क्रॉप कव्हर हे एक एकरावरून एक हेक्टरपर्यंत वाढविण्याची गरज आहे. पण त्याकडे सरकार लक्ष देत नाही. कर्जमाफी पेक्षा शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यास सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे..द्राक्ष उत्पादकांची दरवर्षी फसवणूक होते, यंदा काय परिस्थिती?: द्राक्षाचे उत्पादन जास्त झाले की शेतकरी व्यापाऱ्यांना उधारीवर विक्री करतात. काही व्यापारी त्यांची फसवणूक करतात. आतापर्यंत ५० कोटींपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या स्वरूपाच्या एक हजार तक्रारी अर्ज आम्ही पोलिस अधीक्षकांकडे दिले आहेत. त्यांच्या मदतीने आतापर्यंत ७ ते ८ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळवून दिले. सुदैवाने यंदा रोख स्वरुपातील सर्वाधिक व्यवहार झाल्याने फसवणुकीचा प्रकार अद्याप समोर आलेला नाही.