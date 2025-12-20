Girish Mahajan : 'हरित नाशिक'साठी ५० हजार वृक्षांचा संकल्प; मंत्री गिरीश महाजन यांची 'होमेथॉन'ला भेट

नाशिक: शहराच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी पर्यावरणपूरक धोरणे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. ‘हरित नाशिक’ ही संकल्पना केवळ घोषणांपुरती मर्यादित न राहता या एक्स्पोद्वारे प्रत्यक्ष कृतीत उतरवली जात असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा तथा कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी केले. .‘नरेडको’ नाशिक आयोजित ‘होमेथॉन प्रॉपर्टी एक्स्पो २०२५’च्या भेटीप्रसंगी शुक्रवारी (ता. १९) ते बोलत होते. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे राष्ट्रीय संघटन मंत्री देवदत्त जोशी, आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार सीमा हिरे, लक्ष्मण सावजी, बाळासाहेब सानप, सुनील बागूल, विजय साने, महेश हिरे, योगेश हिरे, सागर वैद्य, सुधाकर बडगुजर, हिमगौरी आडके, ‘नरेडको’ नाशिक शाखेचे अध्यक्ष सुनील गवांदे उपस्थित होते..मंत्री महाजन म्हणाले, की ‘नरेडको’च्या प्रदर्शनात प्रत्येक वेळी काहीतरी नवीन आणि सकारात्मक पाहायला मिळते. ‘हरित नाशिक’ या संकल्पनेचे ब्रँडिंग अतिशय प्रभावीपणे करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनाला जेवढे ग्राहक भेट देतील, तेवढीच झाडे नाशिक शहरात बांधकाम व्यावसायिकांच्या लेआउटमध्ये लावण्याचा संकल्प अत्यंत कौतुकास्पद आहे. .पर्यावरण संवर्धन आणि विकास यांचा समतोल साधण्याचा हा उत्तम प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘होमेथॉन’चे मुख्य समन्वयक जयेश ठक्कर आणि ‘नरेडको’चे सचिव शंतनू देशपांडे यांनी मंत्री महाजन यांचे स्वागत व सत्कार केला..५० हजार झाडे लावणारवृक्षारोपण प्रकरणी मंत्री महाजन यांनी खुलासा केला. ते म्हणाले, की आंध्र प्रदेशातून १५ हजार मोठे वृक्ष नाशिकमध्ये आणले आहेत. शहरातील विविध भागांमध्ये दररोज वृक्षारोपण सुरू आहे. हा आकडा केवळ १५ हजारांपुरता मर्यादित न राहता भविष्यात ५० हजारांपर्यंत नेण्याचा आमचा मानस आहे. जोपर्यंत नाशिककर पूर्णपणे समाधानी होत नाहीत, तोपर्यंत वृक्षारोपणाचा हा उपक्रम सुरूच राहील..Mumbai Mega Block : मुंबईत ब्लॉकमुळे उद्या १३ रेल्वेंवर परिणाम.नऊ हजार व्यक्तींची भेट, ६० बुकिंग‘नरेडको’च्या ‘होमेथॉन’ या गृहप्रदर्शनास दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत तब्बल नऊ हजार व्यक्तींनी भेट दिली. प्रदर्शनास भेट देणाऱ्या नागरिकांइतके वृक्ष लागवड करण्याचा संकल्प ‘नरेडको’ने केला आहे. विशेष म्हणजे शुक्रवारी ६० घरांचे बुकिंग झाले. पुढील दोन दिवसांत हा आकडा झपाट्याने वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.