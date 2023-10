By

Dada Bhuse News : दाभाडी (ता. मालेगाव) येथे ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्यास ‘विशेष बाब’ म्हणून मान्यता मिळाली आहे.

यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्याकडे पाठपुरावा केला. (Guardian Minister Bhuse statement Upgradation of Rural Hospital in Dabhadi to Upazila Hospital)

दाभाडी येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन झाल्यामुळे लवकरच उपजिल्हा रुग्णालयाचे बांधकाम, तसेच पदनिर्मिती होऊन नागरीरिकांना आरोग्य सुविधा पुरविल्या जातील.

दाभाडीसह परिसरातील गावांच्या नागरिकांना आरोग्यसेवा अधिक गतिमान व सुलभतेने पुरविण्याच्या दृष्टीने उपजिल्हा रुग्णालय फायदेशीर ठरणार असल्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले.

उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन झाल्यामुळे दाभाडी व परिसरातील गावांच्या नागरिकांना, महिला, बालकांना आरोग्य सोयीसुविधांचा लाभ मिळणार असल्याने सरपंच प्रमोद निकम यांच्यासह ग्रामस्थांनी श्री. भुसे यांचे आभार मानले.