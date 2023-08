Dada Bhuse: टंचाई काळात पाण्याचे योग्य नियोजन करा : पालकमंत्री दादा भुसे

By

Dada Bhuse : तालुक्यातील संभाव्य टंचाईसदृश परिस्थिती पाहता टंचाईच्या काळात पाण्याचे योग्य नियोजन करावे. प्रत्येक गावाने पाण्याचा वापर काळजीपूर्वक व काटेकोरपणे करावा. ज्या गावांमध्ये विहिरी, कूपनलिका नादुरुस्त आहेत ते दुरुस्तीची मोहीम हाती घ्यावी.

गुरांना चारा, पिण्याच्या पाण्याचे गावांना टँकर पुरवठा आदी कामांचे नियोजन काटेकोरपणे करावे, असे आवाहन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) तथा पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सोमवारी (ता.२१) येथे केले. (Guardian Minister Dada Bhuse statement Proper planning of water in times of scarcity nashik)

येथील अग्रसेन भवन येथे झालेल्या टंचाई आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी माया पाटोळे, प्रांताधिकारी नितीन सदगीर, उपविभागीय कृषी अधिकारी गोकूळ आहिरे, तालुका कृषी अधिकारी भगवान गोर्डे, गटविकास अधिकारी भरत वेंदे, नाशिक जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. सोनवणे,

जलसंधारण विभागाचे उपअभियंता अंकिता वाघमारे, आर. व्ही. महाजन, पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी किरण पाटील, भिष्मा पाटील, वीजवितरण अधिकारी आदींसह विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, सरंपच, मंडल अधिकारी, ग्रामसेवक उपस्थित होते.

श्री. भुसे म्हणाले की, जिल्ह्यात गेल्या दोन महिन्यांपासून पुरेसा पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे टंचाईची स्थिती निर्माण झाली आहे. गावांना टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

खरीप हंगामात पिकांना पाणी न मिळाल्याने उत्पादन घटणार आहे. तालुक्यात एक रुपयात पीक विमा योजनेत ९३ हजार शेतकरी सहभागी झाले आहेत.

शेतकऱ्यांनी नुकसानीची तक्रार विमा कंपन्यांना प्रशासनाच्या माध्यमातून तत्काळ करावी जेणेकरून विमा कंपनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दुष्काळी परिस्थितीत योग्य नुकसान भरपाई मिळण्यास मदत होईल.

जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी ई-पीक नोंदणी करावी. तालुक्यात पुरेशा प्रमाणात खते उपलब्ध असून आवश्यकतेनुसार युरिया व रासायनिक खतांचा वापर करावा.

पिकांचे पाण्याअभावी नुकसान होवू नये व पिकांना पुरेशे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी वीज कंपनीने विजेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे नियोजन करावे अशा सूचना श्री. भुसे यांनी दिल्या यावेळी तालुक्यातील सरपंचांनी गावातील विविध समस्या श्री. भुसे यांच्याकडे मांडल्या. .