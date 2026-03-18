Gudhi Padwa : नाशिकमध्ये गुढीपाडव्याची धूम! तयार गुढ्यांनी बाजारपेठ सजली; महागाई असूनही खरेदीचा उत्साह जोमात

नाशिक: मराठी नववर्ष, तसेच गुढीपाडव्याचा सण दोन दिवसांवर आला आहे. त्यामुळे बाजारपेठांमध्ये खरेदीची लगबग वाढली. तयार गुढ्या, हार-कडे, बांबू काठ्या, तोरणे आणि विविध सजावटीच्या वस्तूंनी दुकाने फुलली असून, ग्राहकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे..गुढीपाडवा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने बाजारपेठांमध्ये चैतन्यमयी वातावरण निर्माण झाले आहे. या सणासाठी लागणाऱ्या साहित्याला मागणी वाढली आहे. तयार गुढ्या, मोठ्या आकाराचे हार-कडे, नीम-आंब्याच्या पानांची तोरणे, रंगीबेरंगी कापड आणि बांबू काठ्या यांना विशेष मागणी आहे. यंदा बाजारात तयार गुढ्यांचा ट्रेंड आणखी वाढलेला दिसतो. .ग्राहकांच्या वेळेअभावी तसेच सोयीसाठी अनेक कुटुंबे सजवून मिळणाऱ्या तयार गुढ्यांना पसंती देत आहेत. साध्या, पारंपरिक तसेच फॅन्सी अशा विविध प्रकारच्या गुढ्या दुकानदारांनी उपलब्ध करून दिल्या असून त्यांची किंमत दीडशे ते पाचशे रुपयांपर्यंत आहे. विशेष मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा १० ते २० रुपयांनी भाव वाढले असले तरीही खरेदीदारांचा प्रतिसाद वाढता आहे. याशिवाय हार-कड्यांमध्येही यंदा विविधता आणि आकर्षक डिझाईन्सची भर पडली आहे. मोठ्या आकाराचे हार-कडे या वर्षीचे विशेष आकर्षण ठरत आहे..गुढी उभारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बांबू काठ्यांच्या दरातही वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी ७० रुपये असलेले बांबू यंदा ९० ते १०० रुपये दराने विकले जात आहेत. वाढती मागणी आणि सणासुदीचा काळ लक्षात घेता किमतीत वाढ झाल्याचे दुकानदार सांगतात. यंदा गेल्यावर्षीपेक्षा ग्राहकांची संख्या वाढली आहे. तयार वस्तूंना विशेष मागणी आहे. बाजारपेठेत वाढलेली ही लगबग पाहून पुढील दोन दिवसांत गर्दी आणखीन वाढणार आहे. गुढीपाडवाच्या स्वागतासाठी संपूर्ण शहर सज्ज झाले असून, नववर्षाचे स्वागत आनंदात करण्यासाठी नागरिक उत्साहात खरेदी करत आहेत. सण, परंपरा आणि बाजारपेठेतील रंगत यामुळे उत्सवी वातावरण निर्माण झाले आहे..ग्राहकांची पसंतीआधुनिक व रंगीत डिझाइन्सरेशमी वस्त्रांवरील खास वेलबुट्टीमोठ्या हारांना वाढती पसंतीआकर्षक फॅन्सी हारांना मागणी.सणासुदीचा उत्साह आणि ग्राहकांची वाढती पसंती पाहता, काही वस्तूंचे भाव वाढले असले, तरी लोक अजूनही खरेदीस उत्सुक आहेत. तयार गुढ्या, हार-कडे आणि सजावटीच्या वस्तूंची मागणी यंदा विशेष आहे. विशेषतः तयार गुढ्यांना जास्त मागणी आहे.- आनंद माळी, विक्रेते.