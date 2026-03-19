Gudi Padwa : पाडव्याचा गोडवा महागला! गॅसटंचाई आणि कच्च्या मालामुळे श्रीखंडाच्या दरात २० टक्क्यांनी वाढ

नाशिक: गुढीपाडवा सणाचा गोडवा वाढविणारा श्रीखंड खरेदी करताना ग्राहकांना खिसा हलका करावा लागतो आहे. वाढलेली मागणी आणि गॅस सिलिंडरची टंचाईमुळे सुमारे २० ते २५ टक्के दरवाढ यंदा झालेली आहे. असे असले तरी खरेदीदारांमध्ये उत्साह असल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. .नाशिकमधील प्रमुख बाजारपेठा, तसेच उपनगर भागातील मिठाई दुकानांमध्ये ग्राहकांची मोठी गर्दी होत आहे. गुढीपाडवा म्हटला की श्रीखंड-पुरी, पुरणपोळी अशा गोडधोड पदार्थांवर घरोघरी ताव मारला जातो. त्यासाठी बुधवारी श्रीखंड खरेदीची लगबग बघायला मिळाली. यासोबत पुरणपोळी, बासुंदी, लाडू, बर्फी, काजू कतली, गुलाबजाम यांसारख्या पारंपरिक गोड पदार्थांबरोबरच ड्रायफ्रूट स्वीट्स, गिफ्ट पॅक्स आणि आरोग्यदायी पर्याय म्हणून खजूर लाडू, अंजीर बर्फी यांनाही चांगली मागणी आहे. अनेक नागरिक सणानिमित्त घरच्या घरी पदार्थ बनवण्याऐवजी तयार मिठाई खरेदी करण्याकडे वळत आहेत. .त्यामुळे मिठाई दुकानांमध्ये ग्राहकांची वर्दळ वाढली असून, काही ठिकाणी आगाऊ ऑर्डर देण्याची गरज भासत आहे. सणाच्या निमित्ताने नातेवाइकांना भेट देण्यासाठी आकर्षक पॅकिंगमधील स्वीट्सलाही मोठी मागणी असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, वाढत्या मागणीसोबत गोडधोड पदार्थांच्या किमतीतही वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. .साखर, तूप, ड्रायफ्रूट्स यांसारख्या कच्च्या मालाच्या दरवाढीचा परिणाम मिठाईच्या किमतींवर झाला आहे. तसेच हे पदार्थ बनविण्यासाठी लागणारा गॅस महाग झाल्यानेदेखील दरवाढ झाली आहे. एकूणच, गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने नाशिकच्या बाजारपेठांमध्ये चैतन्य निर्माण झाले असून, वाढत्या मागणीमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. सणामुळे शहरातील व्यापाराला चालना मिळत असल्याचे दिसून येत आहे..Gudi Padwa 2026: भोपाळमध्ये 'मराठी' थाट! मुख्यमंत्र्यांनी घातली पेशवाई पगडी; ढोल-ताशांच्या गजरात गुढी उभारून केले नववर्षाचे स्वागत.मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने गोडधोड पदार्थांची मागणी सुमारे १५ ते २० टक्क्यांनी वाढली आहे. त्याचप्रमाणे साखर, तूप आणि ड्रायफ्रूट्स यांसारख्या कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतीमुळे मिठाईच्या दरातही सुमारे २० ते २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तरीदेखील ग्राहकांचा प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे.- सोनू बग्गा, बग्गा स्वीट्स.