वणी (नाशिक) : 'मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाये...', शिर्डीवाले साईबाबा...' अशा भक्तिगीतांचा निनाद आणि 'साई राम... साई राम...'च्या अखंड जयघोषाने वणी-सप्तशृंगगड परिसर साईमय झाला आहे. गुजरातमधील हजारो साईभक्तांच्या पालख्या आणि पदयात्रा सप्तशृंगगडाचे दर्शन घेऊन शिर्डीच्या दिशेने मार्गस्थ होत आहे. भक्तीचा प्रवास, सेवेचा आनंद आणि साईनामाची ऊर्जा... अशा त्रिवेणी संगमाने वणी परिसर सध्या साईमय झाला असून वणी परिसरात भक्तीचा अनोखा सोहळा अनुभवायला मिळत आहे..दिवाळी संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून गुजरातमधील सुरत, बडोदा, नवसारी, बिलिमोरा, बलसाड, उन्हई, उधना आदी शहरांतून शेकडो साईमंडळे शिर्डी यात्रेसाठी पायी निघतात. प्रत्येक मंडळात शंभर ते दोनशे भाविकांचा सहभाग असतो. सात ते आठ दिवसांचा प्रवास करीत ही मंडळे सप्तशृंगगड व वणी परिसरात दाखल होत आहेत. साईबाबांची भव्य मूर्ती, आकर्षक पालख्या, भगव्या पताका आणि डीजेवरील भक्तिगीतांमुळे पदयात्रेचा उत्साह द्विगुणित झाला आहे..श्रद्धा आणि सबुरी'चा संदेश मनात रुजवत, 'सबका मालिक एक'चा जयघोष करीत निघालेल्या या साईभक्तांच्या पदयात्रांनी वणीच्या रस्त्यांवर भक्तीचा अनोखा सोहळा अवतरला आहे. 'शिर्डीवाले साईबाबा, आया है तेरे दर पे सवाली...', 'साईनाथ तेरे हजारों हाथ... अशा लोकप्रिय भक्तिगीतांसह विविध साईभजनांच्या सुरावटींनी वातावरण भारावून जात आहे. साईनामाचा गजर, भगव्या पताका आणि रोषणाईने सजलेल्या पालख्यांमुळे वणीतील रस्ते भक्तिरंगात न्हाऊन निघाले आहेत. सप्तशृंगनिवासिनी आदिमायेचे दर्शन घेतल्यानंतर बहुतांश साईमंडळे वणी येथे मुक्काम करतात. त्यामुळे शहरातील सार्वजनिक सभामंडपे आणि खासगी हॉल साईभक्तांनी भरले आहेत..श्री जगदंबा माता मंदिर परिसरात श्री सप्तशृंगी देवी ट्रस्ट, श्री साई मंडळ, संताजी युवक मित्र मंडळ, जगदंबा मित्र मंडळ, बजरंग मित्र मंडळ, खंडेराव महाराज मित्र मंडळ आदी संस्थांकडून भाविकांसाठी निवास, नाश्ता आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.. महिला, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचाही या पदयात्रेत मोठ्या संख्येने सहभाग आहे. प्रत्येक मंडळाकडून आपल्या भाविकांच्या भोजनासह अन्य सुविधांचे नियोजन केले जाते. स्थानिक मंडळांच्या सेवाभावी सहकार्यामुळे गुजरातमधून आलेल्या साईभक्तांना वणी येथे विश्रांतीची सुविधा मिळत आहे. .मुक्कामानंतर भल्या पहाटे साईआरती करून पदयात्रेकरू पुढील प्रवासाला सुरुवात करतात. वणीहून पिंपळगाव, निफाड, सावळीविहीरमार्गे शिर्डी असा त्यांचा मार्ग आहे. त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी भाविक शिर्डीत पोहोचणार आहेत. श्रद्धा, सबुरी आणि 'सबका मालिक एक' हा संदेश देत निघालेल्या या पदयात्रांमुळे वणीच्या रस्त्यांवर सध्या साईभक्तीचा उत्साह ओसंडून वाहत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.