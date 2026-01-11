Gulabrao Patil : "पोटची पोरं सोडून दत्तक घेणाऱ्यांनी आम्हाला हलक्यात घेऊ नये"; गुलाबराव पाटलांचा ठाकरेंना टोला

नाशिक: हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा आवडता जिल्हा नाशिक असून याच भूमीत शिवसेनेचा पहिला भगवा फडकला, असे सांगत राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी भाजपचे नाव न घेता शिंदे-पवारांवर टीकेची तोफ डागली. ‘राज्यात सध्या दत्तक पुत्र घेण्याची रीत सुरू आहे; पोटची पोरं सोडून दत्तक घेणाऱ्यांनी शिंदे-पवारांना हलक्यात घेऊ नये,’ असे ते म्हणाले..हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या प्रचारसभेत बोलताना पाटील यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा उल्लेख करत विरोधकांवर टीका केली. ‘लाडक्या बहिणींचा रुबाब लाडक्या भावाने वाढवला. या योजनेला अडथळे आणण्याचा प्रयत्न झाला; चांगलं दिसलं की लगेच ‘आय लव्ह यू’ म्हणत मांडीवर घेतलं जातं. पण नाशिककर सुज्ञ आहेत ते योग्य ठिकाणी आडवे करतील,’ असा टोला त्यांनी लगावला..विधानसभेतील वादग्रस्त मुद्द्यांचा संदर्भ देत ‘ज्याला देशद्रोही म्हटलं, त्यालाच तिकीट दिलं,’असे सांगून ‘पैशाने राजकारण फिरवतील; पण आपण फिरायचं नाही. तिळगूळ घ्या, पण बटन धनुष्यबाणाचंच दाबा,’ असे आवाहनही त्यांनी केले. महापालिका निवडणुकीत सेना-राष्ट्रवादीला जो आडवा येईल, त्याला नाशिककर जागा दाखवतील, असा इशाराही पाटील यांनी दिला..दरम्यान, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीही विरोधकांवर निशाणा साधला. ‘मोठ्या भावाने नाशिककरांचा अपमान केला; त्याची परतफेड करण्याची वेळ आली आहे. येत्या दोन दिवसांत शहरात पैशांचा महापूर येईल; पण पैसा जनतेला विकत घेऊ शकत नाही, हे नाशिककर दाखवून देतील,’ असे ते म्हणाले. नाशिक महापालिकेवर शिवसेनेचा भगवा फडकणारच, असा विश्वासही भुसे यांनी व्यक्त केला..Harshvardhan Sapkal: भाजप, राष्ट्रवादी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू: काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कळीचा नारद!.व्यासपीठ तेच, चेहरे बदललेशुक्रवारी (ता. ९) याच हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर शिवसेना (उबाठा)- मनसेची सभा झाली होती. शनिवारी (ता. १०) त्याच व्यासपीठावर शिवसेना-राष्ट्रवादीची सभा झाली. व्यासपीठ तेच राहिले; मात्र नेते बदलले. काल ठाकरे बंधूंनी शिंदेंच्या शिवसेनेवर टीकास्त्र सोडले, तर आज त्याच व्यासपीठावरून शिंदेंच्या शिवसेनेने ठाकरे बंधूंवर जोरदार टीका केली आणि नाशिकमधील प्रचाराचे राजकीय तापमान चांगलेच वाढले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.